Вратарят Диого Коща прати Португалия на четвъртфинал срещу Франция на Евро 2024, след като спаси три дузпи за победата над Словения с 3:0. В редовното време и продълженията двата отбора не си отбелязаха гол, а Коща отрази ударите от бялата точка на Йосип Иличич, Бенямин Вербич и Юри Балковец. Кристиано Роналдо, Бруно Фернандеш и Бернардо Силва пък реализираха, с което осигуриха на тима си двубой срещу петлите.

Роналдо пропусна от бялата точка в 105-ата минута, когято Ян Облак спаси. В 115-ата минута Бенямин Шешко пропусна най-чистото положение в мача, след като излезе сам срещу Диого Коща, но португалският вратар се справи.

ПОРТУГАЛИЯ - СЛОВЕНИЯ 0:0 (3:0)

Португалия: 22. Диого Коща – 20. Жоао Кансело (117 - 2. Нелсон Семедо), 4. Рубен Диаш, 3. Пепе (117 - 18. Рубен Невеш), 19. Нуно Мендеш – 8. Бруно Фернандеш, 6. Жоао Палиня, 23. Витиня (65 - 21. Диого Жота) – 10. Бернардо Силва, 7. Кристиано Роналдо (К), 17. Рафаел Леао (76 - 26. Франсиско Консейсао)

Резерва: 1. Руи Патрисио, 12. Жозе Са – 2. Нелсон Семедо, 5. Диого Далот, 9. Гонсало Рамош, 11. Жоао Феликс, 13. Данило Перейра, 14. Гонсало Инасио, 15. Жоао Невеш, 16. Матеуш Нунеш, 18. Рубен Невеш, 21. Диого Жота, 24. Антонио Силва, 25. Педро Нето, 26. Франсиско Консейсао

Селекционер: Роберто Мартинес

Словения: 1. Ян Облак – 2. Жан Карничник, 21. Ваня Дъркушич, 6. Яка Бийол, 3. Юре Балковец – 20. Петар Стоянович (87 - 7. Бенямин Вербич), 22. Адам Гнежда Черин, 10. Тими Елшник (105 - 26. Йосип Иличич), 17. Ян Млакар (75 - 5. Хон Станкович) – 9. Андраж Шпорар (75 - 19. Жан Целар), 11. Бенямим Шешко

Резерви: 12. Вид Белец, 16. Игор Векич – 4. Миха Блажич, 5. Хон Станкович, 7. Бенямин Вербич, 8. Санди Ловрич, 14. Ясмин Куртич, 15. Томи Хорват, 18. Жан Випотник, 19. Жан Целар, 23. Давид Брекало, 24. Нино Жугел, 25. Адриан Желкович, 26. Йосип Иличич

Селекционер: Матиаж Кек

Жълти картони: Ваня Дъркушич, Жан Карничник, Хон Станкович, Юре Балковец (Словения)

Стадион: „Дойче Банк Парк“, Франкфурт

Съдия: Даниеле Орсато (Италия)

ВАР: Масимилиано Ирати (Италия)