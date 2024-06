Бира и футбол в Испания: Коя е пивоварната на Ла Фурия?

Евро 2024 вече в разгара си по терените на страната, която произвежда, може би, най-много бира на глава от населението си. Навярно не сте забелязали, но стартиралият с две победи национален отбор на Испания има и стабилен бирен партньор. В този текст е обяснено по-подробно взаимодействието между най-популярния спорт в страната и любимата напитка на феновете в Испания.

По-долу са избрани носталгични снимки от стадионите и вкусни снимки на напитката. Препоръчително е четенето на текста да е в горещия летен ден (б.а. най-дълъг в годината), преди да гледате вечерните мачове.

Изток - най-старата Damm Group и Барселона

Роберт Левандовски в завода на Естрела Дам

През втората половина на 19 век Ото фон Бисмарк и Наполеон III след няколко опита не успяват да намерят общ дипломатически език и започва Пруско-френската война. Сигурно е било трудно за братовчедите Август и Йозеф Дам, етнически германци, родени във Франция, да останат в родината си, когато избухна конфликтът. След като емигрират в Каталуния, през 1876 г. те основават най-старата пивоварна в Испания, в Барселона. Почти век и половина по-късно Damm Group се превърна в най-голямата група от компании за производство на бира, притежаващи фабрики в цялата страна.

Лионел Меси пред банера "Estrella Damm"

Известната “Estrella Damm” е най-популярната бира на групата. Мек светъл лагер, по-лек в сравнение с класическите немски сортове, адаптиран към горещия испански климат. „Estrella“ се превежда от испански като „звезда“ и не е изненадващо, че от десетилетия марката е партньор на главната „звезда“ на Каталуния - футболния клуб Барселона. Прелиствайки ретро снимки на отборни успехи от различни епохи – от Марадона и Стоичков до Роналдиньо и Меси – лесно можете да видите жълта звезда на червен фон.

И например на снимката по-долу трикратният носител на Златната топка Йохан Кройф и световният шампион Марио Кемпес се поздравяват на фона на плакат на "Voll Damm" - силната бира на групата.

Йохан Кройф и Марио Кемпес пред банера "Voll Damm"

Север - друга звезда и основен конкурент на бирата

Федор Смолов като част от Селта бележи срещу Реал Мадрид с логото на Естрела Галисия на тениската си

"Estrella Galicia" е друга "звезда" (само шестоъгълна) на испанската бирена индустрия и най-популярната бира на север. Във вкуса ясно се откроява характерна горчивина, сякаш за да подчертае, че животът на север все още е по-суров, отколкото на средиземноморския бряг.

"Селта", "Валадолид" и "Депортиво" - отбори, на които марката бира е главен спонсор. За Депортиво също е възможно най-роден, защото заводът се намира именно в Ла Коруня.

Бирата обаче в никакъв случай не е основната напитка за местните жители. Може би ще се изненадате, но не говорим за вино.

Ябълковият сайдер е любима напитка в северна Испания

Когато купувате ябълков сайдер в северната част на Испания, продавачът гордо ви информира, че не купувате просто "сайдер", а "сайдер натурал"! След това, най-често с атрактивни жестове, се демонстрира особеността на пълненето на чаша с напитката: вдигат високо бутилката и не отстраняват тапата, сайдерът тече през специален отвор в основата ѝ. Накрая, придружавайки ви с одобрителна усмивка, ще ви напомня, че най-добре е сайдерът да се съхранява в хладилник.

Този топъл ритуал ясно демонстрира както любовта на северняците към напитката, така и нейното значение за тях. И въпреки че не е възможно да се намерят връзки между някоя компания за сайдер и футбола, беше трудно да пропусна тази красива черта на региона.

Сервиране на сайдер в Страната на баските

Център - «Mahou», Мадрид върхове и Ла Лига

Световният шампион и двукратен европейски шампион Икер Касияс и Иско с бутилки "Mahou".

Слоганът на мадридския "Mahou" ни връща към "звездната" черта на испанското пивоварство. Звучи възможно най-просто: „Mahou - cinco estrellas“ („Mahou - пет звезди“). Директен удар срещу конкурентите: те казват, че „може да има много звезди, но петзвездната бира е само една“.

Спомням си подобен пример от Копенхаген, градът на две големи пивоварни Tuborg и Carlsberg. Последните промениха леко известното си мото - „Вероятно Probably, the best beer in the world“ („Може би най-добрата бира в света“) - на банера на централния площад в Копенхаген на "Probably, the best beer in the ... city" („Може би най-добрата бира в...града".

Най-голямата пивоварна в централната област е партньор не само на столичните Реал Мадрид и Атлетико Мадрид, както и на още около десет отбора в страната, но и на цялото испанско футболно първенство.

Запад - "Крускампо" и дербито на Севиля

Севилската "Cruzcampo" е най-популярната бира в горещия югозапад на Испания. През 1902 г. двама братя винопроизводители от малък град близо до океана излязоха с луда идея: какво ще кажете да предложим алтернативна алкохолна напитка на изцяло винен регион? Оценявайки огромните реколти от ечемик и високата безработица и откривайки оптималното качество на водата в Севиля, братята отиват в Германия и страните от Бенелюкс, за да учат пивоварство. Няколко години по-късно близо до севилския храм Круз дел Кампо се появи фабрика с почти същото име.

Подобно на Маху, днес Крузкампо също успява да бъде партньор на два непримирими съперника едновременно, само че в дербито на Севиля - Бетис и Севиля.

Хосе Антонио Рейес

Бих искал да ви припомня Хосе Антонио Рейес отделно. На снимката по-горе през 2012 г. полузащитникът на испанския национален отбор се завръща в родната си Севиля след 8-годишен гурбет в Арсенал, Реал Мадрид и Атлетико. 7 години по-късно Хосе Антонио губи контрол над колата и загива в автомобилна катастрофа на пътя от Севиля до родния му град Утрера.

Това се случи през юни 2019 г. Трагичното събитие е от пет години.

Юг – „Виктория“ - бирата на Испания

Пивоварна "Виктория" в Малага е официален партньор на испанския национален отбор по футбол. Любопитно е, че на рекламните плакати за Еврото пророчески имаше място за всички голмайстори от дебютния мач с хърватите - Мората, Руис и Карвахал. Да видим дали името на спонсора на бирата ще е пророческо в контекста на представянето на отбора на Еврото.

Фасада на основната сграда на пивоварна Виктория

При влизане в пивоварната веднага се забелязва пълната липса на стени в обичайния им смисъл. Те са заменени от огромни панорамни стъклени фасади отвън и подобни прегради отвътре. Рядко се вижда такъв аналог на „отворена кухня“ за голямо промишлено предприятие.

След историческа обиколка на основаването на почти 100-годишната марка (също включваща вино и германците) и подробно описание на производствения процес, гидът на фабриката отвежда участниците в основната част от обиколката - дегустация.

Но тук, изглежда, думите са безсилни. Или тривиалното „по-добре е да опитате веднъж, отколкото да прочетете сто пъти“ ще свърши работа.

Дегустационна зала на пивоварна "Виктория"

Класически мек светъл лагер е основната напитка на завода. При производството на други сортове си струва да се отбележи активното използване на местни плодове. Така портокалите и мангото се добавят към бирите от категорията “IPA”. А лекият летен „Радлер” се получава от проста смес от класически лагер и лимонов сок в съотношение 2 към 1.

Испанците вече преодоляха още едно изпитание по пътя към така жадуваната Виктория - двубоя с европейските шампиони италианците. И за да не стане досадно очакването на битката с Албания, може би по чаша бира? Богат избор, нали!

Снимки: marca.com