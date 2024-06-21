Австрия удари безлична Полша с 3:1

Австрия възроди надеждите си за класиране на осминафиналите на Европейското първенство, след като победи с 3:1 Полша на Олимпиа щадион в Берлин. Вундертима излезе напред в резултата в 9-ата минута с гол с глава на Гернот Траунер. Кшищоф Пьонтек изравни в 30-ата минута. В 66-ата минута Кристоф Баумгартнер отново изведе Австрия напред. В 78-ата минута Марко Арнаутович покачи на 3:1 от дузпа.

ПОЛША - АВСТРИЯ 1:3

0:1 Гернот Траунер 9', 1:1 Кшищоф Пьонтек 30', 1:2 Кристоф Баумгартнер 66', 1:3 Марко Арнаутович (д) 78'

Състави:

Полша: 1. Войчех Шчесни – 5. Ян Беднарек, 3. Павел Давидович, 14. Якуб Кивиор - 19. Пшемислав Франковски, 6. Якуб Пьотровски (46' - 8. Якуб Модер), 24. Бартош Слиш (75' - , 21. Никола Залевски - 10. Пьотр Желински (К) (87' - 26. Кацпер Урбански)- 16. Адам Букса (60' - 7. Карол Швидерски), 23. Кшищоф Пьонтек (60' - 9. Роберт Левандовски)

Резерви: 12. Лукаш Скорупски, 22. Марчин Булка, 2. Бартош Саломон, 4. Себастиан Валукиевич, 11. Камил Грошицки, 13. Тараш Романчук, 15. Тимотеуш Пухач, 17. Дамиан Шимански, 18. Бартош Бережински, 20. Себастиан Шимански, 25. Михал Скураш

Селекционер: Михал Пробиеж

Австрия: 13. Патрик Пентц – 5. Щефан Пош, 3. Гернот Траунер (59' - 4. Кевин Дансо), 15. Филип Линхарт, 16. Филип Мвене (63' - 8. Александер Прас) - 6. Николас Зийвалд, 10. Флориан Грилич (46' - 23. Патрик Вимер) - 19. Кристоф Баумгартнер (81' - 18. Романо Шмид), 20. Конрад Лаймер, 9. Марсел Забицер – 7. Марко Арнаутович (К)(81' - 11. Михаел Грегорич)

Резерви: 1. Хайнц Линднер, 12. Никлас Хедъл – 2. Максимилиан Вьобер, 14. Леополд Керфелд, 15. Филип Лайнарт, 17. Флориан Кайнц, 21. Флавиус Данилюц, 22. Матиас Зайдал, 24. Андреас Вайман, 25. Максимиан Ентруп, 26. Марко Грюл

Селекционер: Ралф Рангник'