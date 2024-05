Усик е първият безспорен шампион в бокса от 25 години

Олександър Усик спечели безспорната световна титла в тежка категория като победи с разделено съдийско решение Тайсън Фюри в Рияд, Саудитска Арабия.

Украинецът свали Циганския цар в нокдаун в девети рунд и се представи по-добре от британеца, за да спечели четирите пояса в тежка категория, както го направи преди това и в полутежка категория. Той е първият боксьор с всички колани в дивизията от Ленъкс Люис насам.

За последно британецът Ленъкс Люис държеше всички пояси в дивизията след победата си над Ивендър Холифийлд през 1999, но година по-късно Световната боксова асоциация му отне едната титла, когато Люис отказа да я защитава срещу Джон Руис, пише frognews. От тогава нито един боксьор не е успявал да държи всички титли в категорията едновременно.

