Спортната неделя по телевизиите
- 14.06.2020 | 09:05
- 14.06.2020 | 09:08
- Юлиян Ангелов
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Телевизионна спортна програма за неделя, 14 юни 2020 година:
13:30 часа, Автомобилизъм: Световен ендурънс шампионат Льо Ман, Евроспорт
15:00 часа, Футбол: Ла Лига, Атлетик Билбао - Атлетико Мадрид, MAX Sport 4/Sport+
16:30 часа: Футбол: Бундеслига, Майнц - Аугсбург, Евроспорт 2
16:30 часа: Футбол: Първа лига, Арда - Левски, Диема спорт
18:15 часа, Тенис: Благотворителен турнир Ултимативното тенис шоу, Евроспорт
18:45 часа, Футбол: Първа лига, Лудогорец - Ботев Пловдив, Диема спорт
19:00 часа, Футбол: Германия, Шалке - Байер Леверкузен, Евроспорт 2
20:00 часа, Футбол: Беларус, БАТЕ Борисов - Шахтьор Солигорск, Диема спорт 2
20:30 часа, Футбол: Ла Лига, Реал Мадрид - Ейбар, MAX Sport 4/Sport+
21:00 часа, Футбол: Първа лига, ЦСКА - Локомотив Пд, Диема спорт
22:30 часа, Автомобилизъм: Nascar Cup Series, MAX Sport
23:00 часа, Футбол: Ла Лига, Реал Сосиедад - Осасуна, MAX Sport 4/Sport+
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