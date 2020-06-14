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Спортната неделя по телевизиите

  • 14.06.2020 | 09:05
  • 14.06.2020 | 09:08
    • https://www.marica.bg/drugi/sportnata-nedelq-po-televiziite Marica.bg
  • Юлиян Ангелов
  • 150 прегледа
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Телевизионна спортна програма за неделя, 14 юни 2020 година:

13:30 часа, Автомобилизъм: Световен ендурънс шампионат Льо Ман, Евроспорт

15:00 часа, Футбол: Ла Лига, Атлетик Билбао - Атлетико Мадрид, MAX Sport 4/Sport+

16:30 часа: Футбол: Бундеслига, Майнц - Аугсбург, Евроспорт 2

16:30 часа: Футбол: Първа лига, Арда - Левски, Диема спорт

18:15 часа, Тенис: Благотворителен турнир Ултимативното тенис шоу, Евроспорт

18:45 часа, Футбол: Първа лига, Лудогорец - Ботев Пловдив, Диема спорт

19:00 часа, Футбол: Германия, Шалке - Байер Леверкузен, Евроспорт 2

20:00 часа, Футбол: Беларус, БАТЕ Борисов - Шахтьор Солигорск, Диема спорт 2

20:30 часа, Футбол: Ла Лига, Реал Мадрид - Ейбар, MAX Sport 4/Sport+

21:00 часа, Футбол: Първа лига, ЦСКА - Локомотив Пд, Диема спорт

22:30 часа, Автомобилизъм: Nascar Cup Series, MAX Sport

23:00 часа, Футбол: Ла Лига, Реал Сосиедад - Осасуна, MAX Sport 4/Sport+

телевизия футбол неделя програма
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Юлиян Ангелов

Юлиян Ангелов

Журналист - екип "Спорт"

Юлиян Ангелов от юни 1992 година работи в спортния екип на вестник "Марица". Към момента и за Спорт в marica.bg.   Още

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