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Спортът по телевизията навръх Никулден

  • 05.12.2020 | 12:40
  • 05.12.2020 | 13:47
    • https://www.marica.bg/sport/drugi/sportat-po-televiziqta-navrah-nikulden Marica.bg
  • Юлиян Ангелов
  • 175 прегледа
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Юлиян Ангелов

Юлиян Ангелов

Журналист - екип "Спорт"

Юлиян Ангелов от юни 1992 година работи в спортния екип на вестник "Марица". Към момента и за Спорт в marica.bg.   Още

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