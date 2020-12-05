Спортът по телевизията навръх Никулден
- 05.12.2020 | 12:40
- 05.12.2020 | 13:47
- Юлиян Ангелов
- 175 прегледа
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Блондинките в България пуснаха онлайн телевизия
14:15 ФУТБОЛ, БЪЛГАРИЯ, EFBET ЛИГА: ЦСКА 1948 - Берое, Диема спорт
14:30 ФУТБОЛ, АНГЛИЯ, ЧЕМПИЪНШИП: Рединг - Нотингам, Нова спорт
14:30 ФУТБОЛ, АНГЛИЯ, ВИСША ЛИГА: Бърнли - Евертън, Диема спорт 2
15:00 ФУТБОЛ, ИСПАНИЯ, ЛА ЛИГА: Леванте - Хетафе, MaxSport4
15:00 СНУКЪР: Открито първенство на Обединеното Кралство, Евроспорт
15:30 РАЛИ: Световен шампионат, Монца, SS11 - Джероса 2, MaxSport1
16:00 ФУТБОЛ, ИТАЛИЯ, СЕРИЯ А: Специя - Лацио, MaxSport3
16:00 БИАТЛОН, СК: Щафета, жени, Контиолахти, Евроспорт
16:20 ФУТБОЛ, ГЕРМАНИЯ, ПЪРВА БУНДЕСЛИГА: Айнтрахт Фр - Борусия Д, Евроспорт 2
16:30 ФУТБОЛ, БЪЛГАРИЯ, EFBET ЛИГА: Левски - Арда, Диема спорт
17:00 ФУТБОЛ, АНГИЛЯ, ВИСША ЛИГА: Ман Сити - Фулъм, Диема спорт 2
17:00 ФУТБОЛ, АНГЛИЯ, ЧЕМПИЪНШИП: Ковънтри - Родъръм, Нова спорт
17:15 ФУТБОЛ, ИСПАНИЯ, ЛА ЛИГА: Севиля - Реал Мадрид, MaxSport4
17:30 СКИ СКОКОВЕ, СК: Състезание, Нижни Тагил, Евроспорт
18:00 ФУТБОЛ, ФРАНЦИЯ, ЛИГА 1: Рен - Ланс, Ринг
19:00 ФУТБОЛ, ИТАЛИЯ, СЕРИЯ А: Ювентус - Торино, MaxSport3
19:00 БАСКЕТБОЛ, БЪЛГАРИЯ, НБЛ: Берое - Академик Пловдив, MaxSport2
19:00 ФОРМУЛА 1: Квалификация за Гран При на Сахир, Диема спорт
19:25 ФУТБОЛ, ГЕРМАНИЯ, ПЪРВА БУНДЕСЛИГА: Байерн - РБ Лайпциг, Евроспорт 2
19:30 ФУТБОЛ, АНГЛИЯ, ВИСША ЛИГА: Уест Хем - Ман Юнайтед, Диема спорт 2
19:30 ФУТБОЛ, ИСПАНИЯ, ЛА ЛИГА: Атлетико Мадрид - Валядолид, MaxSport4
21:00 ФУТБОЛ, НИДЕРЛАНДИЯ, ЕРЕДИВИЗИ: Аякс - Твенте, MaxSport1
20:50 СНУКЪР: Открито първенство на Обединеното Кралство, Евроспорт
21:30 БОКС: Антъни Ярд - Линдън Артър, MaxSport2
21:45 ФУТБОЛ, ИТАЛИЯ, СЕРИЯ А: Интер - Болоня, MaxSport3
22:00 ФУТБОЛ, АНГЛИЯ, ВИСША ЛИГА: Челси - Лийдс, Диема спорт 2
22:00 ФУТБОЛ, ИСПАНИЯ, ЛА ЛИГА: Кадис - Барселона, MaxSport4
22:00 ФУТБОЛ, ФРАНЦИЯ, ЛИГА 1: Монпелие - ПСЖ, Ринг
05:00 UFC: Марвин Ветори - Джак - Хермансон, MaxSport2
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