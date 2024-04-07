Спортът по телевизията днес, 7 април
- 09:44, 07.04.2024
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БГ ФУТБОЛ
14:45 часа (efbet Лига) Левски – ЦСКА (Диема Спорт)
17:45 часа (efbet Лига) Ботев (Пловдив) – ЦСКА 1948 (Диема Спорт)
20:15 часа (efbet Лига) Пирин – Лудогорец (Диема Спорт)ФУТБОЛ
14:00 часа (Шотландия, Висша лига) Рейнджърс – Селтик (Ринг)
14:00 часа (Франция, Лига 1) Брест – Метц (Нова Спорт)
14:30 часа (Германия, Втора бундеслига) Хановер – Шалке 04 (Диема Спорт 3)
14:30 часа (Германия, Втора бундеслига) Фортуна (Дюселдорф) – Айнтрахт (Брауншвайг) (Диема Спорт 2)
15:30 часа (Нидерландия, Ередивизи) Фейенорд – Аякс (MAX Sport 2)
16:00 часа (Италия, Серия „А“) Монца – Наполи (MAX Sport 3)
16:00 часа (Франция, Лига 1) Реймс – Ница (Нова Спорт)
16:30 часа (Германия, Бундеслига) Хофенхайм – Аугсбург (Диема Спорт 3)
17:30 часа (Англия, Висша лига) Манчестър Юнайтед – Ливърпул (Диема Спорт 2)
19:00 часа (Италия, Серия „А“) Верона – Дженоа (MAX Sport 3)
19:00 часа (Италия, Серия „А“) Каляри – Атланта (Ринг)
19:30 часа (Англия, Висша лига) Шефилд Юнайтед – Челси (Диема Спорт 3)
20:00 часа (Англия, Висша лига) Тотнъм – Нотингам (Диема Спорт 2)
21:45 часа (Италия, Серия „А“) Ювентус – Фиорентина (MAX Sport 3)
21:45 часа (Франция, Лига 1) Нант – Лион (Нова Спорт)
21:45 часа (Суперкупа на Турция) Галатасарай – Фенербахче (MAX Sport 4)
22:30 часа (Португалия, Лига Португал) Порто – Витория (Гимараиш) (Ринг)
БАСКЕТБОЛ
13:00 часа (НБЛ) Черноморец – Рилски спортист (MAX Sport 2)
19:30 часа (Испания, Лига Ендеса) Барселона – Реал (Мадрид) (Нова Спорт)
22:30 часа (НБА) Далас Маверикс – Хюстън Рокетс (Диема Спорт 3)
На 8 април (понеделник)
02:30 часа (НБА) Бруклин Нетс – Сакраменто Кингс (Диема Спорт 3)
ВОЛЕЙБОЛ
19:00 часа (efbet Супер Волей) Нефтохимик – Левски (MAX Sport 2)
19:00 часа (Италия, Серия „А1“) Перуджа – Милано (MAX Sport 4)
ТЕНИС
17:00 часа Турнир за мъже в Маракеш (MAX Sport 1)
22:00 часа Турнир за мъже в Хюстън (MAX Sport 1)
МОТОРНИ СПОРТОВЕ
08:00 часа (Формула 1) Гран При на Япония (Диема Спорт 3)
14:00 часа (Мотокрос) Световен шампионат в Сардиния, MX2, първо състезание (Евроспорт 2)
15:00 часа (Мотокрос) Световен шампионат в Сардиния, MXGP, първо състезание (Евроспорт 2)
17:00 часа (Мотокрос) Световен шампионат в Сардиния, MX2, второ състезание (Евроспорт 2)
18:00 часа (Мотокрос) Световен шампионат в Сардиния, MXGP, второ състезание (Евроспорт 2)
22:00 часа (НАСКАР) Състезание в Мартинсвил (MAX Sport 2)
ХОКЕЙ НА ЛЕД
23:30 часа (НХЛ) Детройт Ред Уингс – Бъфало Сейбърс (MAX Sport 4)
ДРУГИ СПОРТОВЕ
08:45 часа (Лека атлетика) Маратон в Париж (Евроспорт 1)
11:30 часа (Колоездене) Париж – Рубе (Евроспорт 1)
17:00 часа (Борба) Олимпийска квалификация в Баку (БНТ 3)
20:00 часа (Голф) PGA тур, Открито първенство на Тексас (Евроспорт 2)