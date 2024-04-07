Спортът по телевизията днес, 7 април

БГ ФУТБОЛ

14:45 часа (efbet Лига) Левски – ЦСКА (Диема Спорт)

17:45 часа (efbet Лига) Ботев (Пловдив) – ЦСКА 1948 (Диема Спорт)

20:15 часа (efbet Лига) Пирин – Лудогорец (Диема Спорт)ФУТБОЛ

14:00 часа (Шотландия, Висша лига) Рейнджърс – Селтик (Ринг)

14:00 часа (Франция, Лига 1) Брест – Метц (Нова Спорт)

14:30 часа (Германия, Втора бундеслига) Хановер – Шалке 04 (Диема Спорт 3)

14:30 часа (Германия, Втора бундеслига) Фортуна (Дюселдорф) – Айнтрахт (Брауншвайг) (Диема Спорт 2)

15:30 часа (Нидерландия, Ередивизи) Фейенорд – Аякс (MAX Sport 2)

16:00 часа (Италия, Серия „А“) Монца – Наполи (MAX Sport 3)

16:00 часа (Франция, Лига 1) Реймс – Ница (Нова Спорт)

16:30 часа (Германия, Бундеслига) Хофенхайм – Аугсбург (Диема Спорт 3)

17:30 часа (Англия, Висша лига) Манчестър Юнайтед – Ливърпул (Диема Спорт 2)

19:00 часа (Италия, Серия „А“) Верона – Дженоа (MAX Sport 3)

19:00 часа (Италия, Серия „А“) Каляри – Атланта (Ринг)

19:30 часа (Англия, Висша лига) Шефилд Юнайтед – Челси (Диема Спорт 3)

20:00 часа (Англия, Висша лига) Тотнъм – Нотингам (Диема Спорт 2)

21:45 часа (Италия, Серия „А“) Ювентус – Фиорентина (MAX Sport 3)

21:45 часа (Франция, Лига 1) Нант – Лион (Нова Спорт)

21:45 часа (Суперкупа на Турция) Галатасарай – Фенербахче (MAX Sport 4)

22:30 часа (Португалия, Лига Португал) Порто – Витория (Гимараиш) (Ринг)

БАСКЕТБОЛ

13:00 часа (НБЛ) Черноморец – Рилски спортист (MAX Sport 2)

19:30 часа (Испания, Лига Ендеса) Барселона – Реал (Мадрид) (Нова Спорт)

22:30 часа (НБА) Далас Маверикс – Хюстън Рокетс (Диема Спорт 3)

На 8 април (понеделник)

02:30 часа (НБА) Бруклин Нетс – Сакраменто Кингс (Диема Спорт 3)

ВОЛЕЙБОЛ

19:00 часа (efbet Супер Волей) Нефтохимик – Левски (MAX Sport 2)

19:00 часа (Италия, Серия „А1“) Перуджа – Милано (MAX Sport 4)

ТЕНИС

17:00 часа Турнир за мъже в Маракеш (MAX Sport 1)

22:00 часа Турнир за мъже в Хюстън (MAX Sport 1)

МОТОРНИ СПОРТОВЕ

08:00 часа (Формула 1) Гран При на Япония (Диема Спорт 3)

14:00 часа (Мотокрос) Световен шампионат в Сардиния, MX2, първо състезание (Евроспорт 2)

15:00 часа (Мотокрос) Световен шампионат в Сардиния, MXGP, първо състезание (Евроспорт 2)

17:00 часа (Мотокрос) Световен шампионат в Сардиния, MX2, второ състезание (Евроспорт 2)

18:00 часа (Мотокрос) Световен шампионат в Сардиния, MXGP, второ състезание (Евроспорт 2)

22:00 часа (НАСКАР) Състезание в Мартинсвил (MAX Sport 2)

ХОКЕЙ НА ЛЕД

23:30 часа (НХЛ) Детройт Ред Уингс – Бъфало Сейбърс (MAX Sport 4)

ДРУГИ СПОРТОВЕ

08:45 часа (Лека атлетика) Маратон в Париж (Евроспорт 1)

11:30 часа (Колоездене) Париж – Рубе (Евроспорт 1)

17:00 часа (Борба) Олимпийска квалификация в Баку (БНТ 3)

20:00 часа (Голф) PGA тур, Открито първенство на Тексас (Евроспорт 2)