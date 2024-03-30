Спортът по телевизията днес, 30 март
- 08:20, 30.03.2024
- 08:21, 30.03.2024
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ТЕНИС
19:30 часа, Турнир за мъже в Маями - финал, ГРИГОР ДИМИТРОВ - ЯНИК СИНЕР (Макс Спорт 1)
БОКС
19:00 часа, Боксова гала вечер с Тервел и Кубрат Пулеви (bTV Action)
БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛ
14:00 часа, Efbet лига, Ботев (Враца) - Хебър (Диема Спорт)
16:30 часа, Efbet лига, Локомотив Пловдив - Лудогорец (Диема Спорт)
19:00 часа, Efbet лига, Локомотив София - ЦСКА (Диема Спорт)
СВЕТОВЕН ФУТБОЛ
13:00 часа, Италия, Наполи - Аталанта (Макс Спорт 3)
14:00 часа, Германия Втора Бундеслига, Холщайн - Ханза Рощок (Нова Спорт)
14:00 часа, Германия Втора Бундеслига, Кайзерслаутерн - Фортуна Дюселдорф (Диема Спорт 3)
14:30 часа, Англия, Нюкасъл - Уест Хям (Диема Спорт 2)
15:00 часа, Испания, Хетафе - Севиля (Макс Спорт 4)
16:00 часа, Италия, Торино - Монца (Макс Спорт 3)
16:00 часа, Италия, Дженоа - Фрозиноне (Ринг)
16:30 часа, Германия, Байер Леверкузен - Хофенхайм (Диема Спорт 3)
17:00 часа, Англия, Челси - Бърнли (Нова Спорт)
17:00 часа, Англия, Тотнъм - Лутън (Диема Спорт 2)
17:15 часа, Испания, Алмерия - Осасуна (Макс Спорт 4)
17:30 часа, Нидерландия, НЕК Ниймеген - ПСВ Айндховен (Макс Спорт 1)
19:00 часа, Италия, Лацио - Ювентус (Макс Спорт 2)
19:30 часа, Германия, Байерн Мюнхен - Борусия Дортмунд (Диема Спорт 3)
19:30 часа, Англия, Астън Вила - Уулвърхямптън (Диема Спорт 2)
19:30 часа, Испания, Валенсия - Майорка (Макс Спорт 4)
21:30 часа, Германия, Херта Берлин - Нюрнберг (Нова Спорт)
21:45 часа, Италия, Фиорентина - Милан (Макс Спорт 3)
22:00 часа, Англия, Брентфорд - Манчестър Юнайтед (Диема Спорт 2)
22:00 часа, Испания, Барселона - Лас Палмас (Макс Спорт 4)
22:00 часа, Франция, Лион - Реймс (Диема Спорт 3)
22:30 часа, Португалия, Ещорил - Порто (Ринг)
БАСКЕТБОЛ
23:00 часа, НБА, Ню Орлийнс Пеликанс - Бостън Селтикс (Диема Спорт)
1:30 часа (неделя), НБА, Атланта Хоукс - Милуоки Бъкс (Диема Спорт 3)
МОТОРНИ СПОРТОВЕ
8:00 часа, Световен рали шампионат: Кения (Макс Спорт 2)
ЗИМНИ СПОРТОВЕ
18:30 часа, НХЛ, Флорида - Детройт (Макс Спорт 2)
00:00 часа (неделя), НХЛ, Колорадо - Нешвил (Макс Спорт 3)
ДРУГИ СПОРТОВЕ
16:30 часа, Колоездене: ГП на Мигел Индурайн, мъже (Евроспорт 1)
19:00 часа, Голф: PGA тур, Открито първенство на Хюстън (Евроспорт 2)
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