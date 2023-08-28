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Спортът по телевизията днес, 28 август

  • 09:24, 28.08.2023
  • 09:55, 28.08.2023
    • https://www.marica.bg/sport/drugi/sportat-po-televiziqta-dnes-28-avgust Marica.bg
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   Снимка: iqbal nuril anwar от Pixabay

БГ ФУТБОЛ
20:30 часа - Efbet Лига, 7 кръг: Славия - ЦСКА 1948 (Диема Спорт)

ФУТБОЛ
19:30 часа - Италия, Серия "А": Салернитана - Удинезе (МАX Sport 3)
20:30 часа - Испания, Ла Лига: Хетафе - Алавес (MAX Sport 2)
21:00 часа - Саудитска професионална лига: Ал Хилал - Ал Етифак (MAX Sport 1)
21:45 часа - Италия, Серия "А": Каляри - Интер (MAX Sport 3)
22:30 часа - Испания, Ла Лига: Райо Валекано - Атлетико (Мадрид) (MAX Sport 4)
22:30 часа - Испания, Ла Лига 2: Расинг Сантандер - Уеска (MAX Sport 2)

ТЕНИС
17:30 часа - Открито първенство на САЩ (Евроспорт 2)
19:00 часа - Открито първенство на САЩ (Евроспорт 1)

БАСКЕТБОЛ
11:00 часа - Световно първенство за мъже: Китай - Южен Судан (Диема Спорт 3)
11:45 часа - Световно първенство за мъже: Нова Зеландия - Йордания (Диема Спорт 2)
12:45 часа - Световно първенство за мъже: Кот д'Ивоар - Иран (Диема Спорт)
15:00 часа - Световно първенство за мъже: Пуерто Рико - Сърбия (Диема Спорт)
15:40 часа - Световно първенство за мъже: Гърция - САЩ (Диема Спорт 2)

ВОЛЕЙБОЛ
18:00 часа - Европейско първенство за жени: Сърбия - Швеция (Ринг)
22:00 часа - Европейско първенство за мъже: Белгия - Италия (Ринг)
22:00 часа - Европейско първенство за жени: Чехия - Украйна (MAX Sport 1)

ДРУГИ СПОРТОВЕ
15:15 часа - Световно първенство по модерен петобой (БНТ 3)
15:30 часа - Колоездене: Обиколка на Испания, трети етап, мъже (Евроспорт 1)

 

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тв програми спорт телевизия запалянко
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