Спортът по телевизията днес, 28 август

БГ ФУТБОЛ

20:30 часа - Efbet Лига, 7 кръг: Славия - ЦСКА 1948 (Диема Спорт)

ФУТБОЛ

19:30 часа - Италия, Серия "А": Салернитана - Удинезе (МАX Sport 3)

20:30 часа - Испания, Ла Лига: Хетафе - Алавес (MAX Sport 2)

21:00 часа - Саудитска професионална лига: Ал Хилал - Ал Етифак (MAX Sport 1)

21:45 часа - Италия, Серия "А": Каляри - Интер (MAX Sport 3)

22:30 часа - Испания, Ла Лига: Райо Валекано - Атлетико (Мадрид) (MAX Sport 4)

22:30 часа - Испания, Ла Лига 2: Расинг Сантандер - Уеска (MAX Sport 2)

ТЕНИС

17:30 часа - Открито първенство на САЩ (Евроспорт 2)

19:00 часа - Открито първенство на САЩ (Евроспорт 1)

БАСКЕТБОЛ

11:00 часа - Световно първенство за мъже: Китай - Южен Судан (Диема Спорт 3)

11:45 часа - Световно първенство за мъже: Нова Зеландия - Йордания (Диема Спорт 2)

12:45 часа - Световно първенство за мъже: Кот д'Ивоар - Иран (Диема Спорт)

15:00 часа - Световно първенство за мъже: Пуерто Рико - Сърбия (Диема Спорт)

15:40 часа - Световно първенство за мъже: Гърция - САЩ (Диема Спорт 2)

ВОЛЕЙБОЛ

18:00 часа - Европейско първенство за жени: Сърбия - Швеция (Ринг)

22:00 часа - Европейско първенство за мъже: Белгия - Италия (Ринг)

22:00 часа - Европейско първенство за жени: Чехия - Украйна (MAX Sport 1)

ДРУГИ СПОРТОВЕ

15:15 часа - Световно първенство по модерен петобой (БНТ 3)

15:30 часа - Колоездене: Обиколка на Испания, трети етап, мъже (Евроспорт 1)