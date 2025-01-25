Спортът по телевизията днес, 25 януари

ФУТБОЛ

14:00 часа Германия, Втора Бундеслига - Карлсруе - Фортуна (Дюселдорф) - Диема Спорт

14:00 часа Германия, Втора Бундеслига - Кьолн - Елверсберг - Диема Спорт3

14:00 часа Германия, Втора Бундеслига - Шалке 04 - Нюрнберг - Нова Спорт

14:30 часа Англия, Чемпиъншип - Лутън - Милуол - Диема Спорт2

15:00 часа Испания, Ла Лига - Майорка - Бетис - Макс Спорт4

16:00 часа Италия, Серия А - Комо - Аталанта - Макс Спорт3

16:30 часа Германия, Първа Бундеслига - Фрайбург - Байерн (Мюнхен) - Диема Спорт3

17:00 часа Англия, Висша лига - Ливърпул - Ипсуич - Диема Спорт2

17:00 часа Англия, Висша лига - Уулвърхямптън - Арсенал - Диема Спорт

17:00 часа Англия, Висша лига - Саутхямптън - Нюкасъл - Нова Спорт

17:15 часа Испания, Ла Лига - Атлетико (Мадрид) - Виляреал - Макс Спорт4

19:00 часа Италия, Серия А - Наполи - Ювентус - Макс Спорт3

19:30 часа Германия, Първа Бундеслига - Борусия (Мьонхенгладбах) - Бохум

19:30 часа Англия, Висша лига - Манчестър Сити - Челси - Диема Спорт2

19:30 часа Испания, Ла Лига - Севиля - Еспаньол - Макс Спорт4

20:00 часа Франция, Лага 1, Страсбург - Лил - Диема Спорт

20:00 часа Португалия, Примейра лига - Каса Пия - Бенфика - Ринг

21:30 часа Германия, Втора Бундеслига - Херта (Берлин) - Хамбургер ШФ - Нова Спорт

21:45 часа Италия, Серия А - Емполи - Болоня - Макс Спорт3

22:00 часа Испания, Ла Лига - Валядолид - Реал (Мадрид) - Макс Спорт4

22:05 часа Франция, Лига 1 - ПСЖ - Реймс - Диема Спорт

22:30 часа Португалия, Примейра лига - Спортинг (Лисабон) - Насионал Мадейра - Ринг

БАСКЕТБОЛ

19:00 часа НБА - Сан Антонио Спърс - Индиана Пейсърс - Диема Спорт3

21:45 часа Испания, Лига Ендеса - Жирона - Уникаха - Диема Спорт2

22:00 часа НБА - Минесота тимъбруулвс - Денвър Нъгетс - Диема Спорт3

ВОЛЕЙБОЛ

17:15 часа Купа Италия: Перуджа - Верона, първи полуфинал - Макс Спорт1

19:00 часа България, efbet Супер Волей: Берое - ЦСКА - Макс Спорт2

19:30 часа Купа Италия: Тренто - Лубе Чивитанова, втори полуфинал - Макс Спорт1

ЗИМНИ СПОРТОВЕ

12:15 часа Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Кицбюел, спускане, мъже - Евроспорт2

14:00 часа Сноуборд: Световна купа в Рогла, паралелен гигантски слалом - БНТ3

14:30 часа Ски бягане: Световна купа в Енгадин, спринт, мъже и жени - Евроспорт2

16:00 часа Биатлон: Световна купа в Антхолц, щафета, мъже - Евроспорт

17:15 часа Ски скокове: Световна купа в Оберстдорф, ски полети, мъже - Евроспорт

23:00 часа Хокей на лед, НХЛ - Едмънтън Ойлърс - Бъфало Сейбърс - Макс Спорт2

ТЕНИС

10:30 часа Открито първенство на Австралия, финал, жени - Евроспорт

13:30 часа Открито първенство на Австралия, финал, двойки, мъже - Евроспорт