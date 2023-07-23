Спортът по телевизията днес, 23 юли

БГ ФУТБОЛ

18:45 часа (efbet Лига) Черно море – Хебър (Диема Спорт)

21:00 часа (efbet Лига) Локомотив (София) – Локомотив (Пловдив) (Диема Спорт)

ФУТБОЛ

13:00 часа (Контрола) Манчестър Сити – Йокохама Маринос (MAX Sport 3)

23:00 часа (Контрола) Фулъм – Брентфорд (Диема Спорт 2)

ВОЛЕЙБОЛ

18:00 часа Япония/Полша – САЩ/Италия (MAX Sport 2)

21:00 часа Япония/Полша – САЩ/Италия (MAX Sport 2)

ТЕНИС

12:30 часа Турнир за мъже в Гщаад (MAX Sport 1)

15:00 часа Турнир за мъже в Бостад (MAX Sport 3)

МОТОРНИ СПОРТОВЕ

12:45 часа (Автомобилизъм) Суперкупа Порше (Евроспорт 2)

13:00 часа (WRC) Рали Естония (MAX Sport 2)

14:00 часа (Мотокрос) Световен шампионат във Фландрия, MX2, първо състезание (Евроспорт 2)

15:00 часа (Мотокрос) Световен шампионат във Фландрия, MXGP, първо състезание, директно (Евроспорт 2)

16:00 часа (Формула 1) Гран При на Унгария (Диема Спорт 2)

17:00 часа (Мотокрос) Световен шампионат във Фландрия, MX2, второ състезание, директно (Евроспорт 2)

18:00 часа (Мотокрос) Световен шампионат във Фландрия, MXGP, второ състезание, директно (Евроспорт 2)

21:30 часа (НАСКАР) Състезание в Пенсилвания (MAX Sport 1)

ДРУГИ СПОРТОВЕ

10:05 часа (Гребане) Световно първенство за младежи в Пловдив (БНТ 3)

12:00 часа (Голф) The Open (MAX Sport 4)

14:00 часа (Плувни спортове) Световно първенство във Фукуока (БНТ 3)

16:00 часа (Лека атлетика) Диамантена лига в Лондон (MAX Sport 2)

17:00 часа (Колоездене) Тур дьо Франс (Евроспорт 1)

19:30 часа (Конен спорт) Световен тур на шампионите в Ризенбек (Евроспорт 2)