Спортът по телевизията днес, 23 март

ФУТБОЛ

14:30 часа (Англия, Лига 2) Мансфилд – Колчестър (Нова Спорт)

19:00 часа (Контрола) Ейре – Белгия (Диема Спорт)

19:00 часа (Контрола) Словакия – Австрия (Диема Спорт 2)

19:15 часа (Англия, Лига 2) Стокпорт – МК Донс (Нова Спорт)

21:00 часа (Контрола) Англия – Бразилия (Диема Спорт 2)

21:00 часа (Контрола) Дания – Швейцария (Диема Спорт)

22:00 часа (Контрола) Франция – Германия (Диема Спорт 3)

БАСКЕТБОЛ

19:00 часа (НБА) Ню Йорк Никс – Бруклин Нетс (Диема Спорт 3)

21:45 часа (Испания, Лига Ендеса) Андора – Сарагоса (Нова Спорт)

На 24 март (неделя)

01:00 часа (НБА) Орландо Меджик – Сакраменто Кингс (Диема Спорт)

ВОЛЕЙБОЛ

19:00 часа (efbet Супер Волей) Левски - Пирин (MAX Sport 2)

ТЕНИС

17:00 часа Турнир за мъже в Маями (MAX Sport 1)

ЗИМНИ СПОРТОВЕ

10:15 часа (Ски полети) Световна купа в Планица (Евроспорт 1)

11:50 часа (Сноуборд) Световна купа в Силваплана (Евроспорт 2)

12:15 часа (Алпийски ски) Световна купа в Заалбах Хинтерглем (Евроспорт 1)

12:50 часа (Фристайл ски) Световна купа в Идре (Евроспорт 2)

18:00 часа (Сноуборд) Световна купа в Монт Сент Ан (Евроспорт 1)

19:00 часа (Хокей на лед, НХЛ) Филаделфия Флайърс – Бостън Бруинс (MAX Sport 3)

19:30 часа (Фигурно пързаляне) Световно първенство в Монреал (Евроспорт 1)

23:00 часа (Кърлинг) Световно първенство в Сидни (Евроспорт 1)

МОТОРНИ СПОРТОВЕ

07:00 часа (Формула 1) Гран При на Австралия, квалификация (Диема Спорт 3)

12:00 часа (Мото GP) Гран При на Португалия, втора тренировка (MAX Sport 3)

12:50 часа (Мото GP) Гран При на Португалия, квалификация (MAX Sport 3)

14:40 часа (Мото 3) Гран При на Португалия, квалификация (MAX Sport 3)

16:50 часа (Мото GP) Гран При на Португалия, спринт (MAX Sport 3)

ДРУГИ СПОРТОВЕ

07:30 часа (Голф) Singapore Classic (MAX Sport 3)

08:00 часа (Снукър) Уърлд Оупън (Евроспорт 1)

16:00 часа (Колоездене) Обиколка на Каталуня (Евроспорт 2)

19:00 часа (Голф) PGA тур, "Валспар чемпиъншип" (Евроспорт 2