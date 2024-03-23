Спортът по телевизията днес, 23 март
- 08:36, 23.03.2024
- 08:39, 23.03.2024
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ФУТБОЛ
14:30 часа (Англия, Лига 2) Мансфилд – Колчестър (Нова Спорт)
19:00 часа (Контрола) Ейре – Белгия (Диема Спорт)
19:00 часа (Контрола) Словакия – Австрия (Диема Спорт 2)
19:15 часа (Англия, Лига 2) Стокпорт – МК Донс (Нова Спорт)
21:00 часа (Контрола) Англия – Бразилия (Диема Спорт 2)
21:00 часа (Контрола) Дания – Швейцария (Диема Спорт)
22:00 часа (Контрола) Франция – Германия (Диема Спорт 3)
БАСКЕТБОЛ
19:00 часа (НБА) Ню Йорк Никс – Бруклин Нетс (Диема Спорт 3)
21:45 часа (Испания, Лига Ендеса) Андора – Сарагоса (Нова Спорт)
На 24 март (неделя)
01:00 часа (НБА) Орландо Меджик – Сакраменто Кингс (Диема Спорт)
ВОЛЕЙБОЛ
19:00 часа (efbet Супер Волей) Левски - Пирин (MAX Sport 2)
ТЕНИС
17:00 часа Турнир за мъже в Маями (MAX Sport 1)
ЗИМНИ СПОРТОВЕ
10:15 часа (Ски полети) Световна купа в Планица (Евроспорт 1)
11:50 часа (Сноуборд) Световна купа в Силваплана (Евроспорт 2)
12:15 часа (Алпийски ски) Световна купа в Заалбах Хинтерглем (Евроспорт 1)
12:50 часа (Фристайл ски) Световна купа в Идре (Евроспорт 2)
18:00 часа (Сноуборд) Световна купа в Монт Сент Ан (Евроспорт 1)
19:00 часа (Хокей на лед, НХЛ) Филаделфия Флайърс – Бостън Бруинс (MAX Sport 3)
19:30 часа (Фигурно пързаляне) Световно първенство в Монреал (Евроспорт 1)
23:00 часа (Кърлинг) Световно първенство в Сидни (Евроспорт 1)
МОТОРНИ СПОРТОВЕ
07:00 часа (Формула 1) Гран При на Австралия, квалификация (Диема Спорт 3)
12:00 часа (Мото GP) Гран При на Португалия, втора тренировка (MAX Sport 3)
12:50 часа (Мото GP) Гран При на Португалия, квалификация (MAX Sport 3)
14:40 часа (Мото 3) Гран При на Португалия, квалификация (MAX Sport 3)
16:50 часа (Мото GP) Гран При на Португалия, спринт (MAX Sport 3)
ДРУГИ СПОРТОВЕ
07:30 часа (Голф) Singapore Classic (MAX Sport 3)
08:00 часа (Снукър) Уърлд Оупън (Евроспорт 1)
16:00 часа (Колоездене) Обиколка на Каталуня (Евроспорт 2)
19:00 часа (Голф) PGA тур, "Валспар чемпиъншип" (Евроспорт 2
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