Спортът по телевизията днес, 23 април
- 07:39, 23.04.2023
- 07:41, 23.04.2023
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БГ ФУТБОЛ
15:15 часа (Втора лига) Спартак (Плевен) – Спортист (Своге) (Диема Спорт)
17:45 часа (efbet Лига) Пирин – ЦСКА (Диема Спорт)
20:00 часа (efbet Лига) Левски – Берое (Диема Спорт)
ФУТБОЛ
13:30 часа (Италия, Серия „А“) Емполи – Интер (Ринг)
14:00 часа (Англия, Чемпиъншип) Уест Бромич – Съндърланд (Диема Спорт 2)
14:00 часа (Франция, Лига 1) Реймс – Страсбург (Нова Спорт)
14:30 часа (Германия, Втора бундеслига) Хайденхайм – Холщайн (Диема Спорт 3)
15:00 часа (Испания, Примера дивисион) Елче – Валенсия (MAX Sport 4)
15:30 часа (Нидерландия, Ередивизи) ПСВ Айндховен – Аякс (MAX Sport 3)
16:00 часа (Англия, Висша лига) Борнемут – Уест Хям (Нова Спорт)
16:00 часа (Англия, Висша лига) Нюкасъл – Тотнъм (Диема Спорт 2)
16:00 часа (Италия, Серия „А“) Монца – Фиорентина (Ринг)
16:30 часа (Германия, Бундеслига) Фрайбург – Шалке 04 (Диема Спорт 3)
17:15 часа (Испания, Примера дивисион) Барселона – Атлетико (Мадрид) (MAX Sport 4)
17:45 часа (Нидерландия, Ередивизи) Фейенорд – Утрехт (MAX Sport 2)
18:05 часа (Франция, Лига 1) Монпелие – Рен (Нова Спорт)
18:30 часа (Германия, Бундеслига) Байер (Леверкузен) – РазенБалшпорт (Лайпциг) (Диема Спорт 3)
18:30 часа (Шотландия, Висша лига) Абърдиън – Рейнджърс (Ринг)
18:30 часа (Англия, ФА Къп) Брайтън – Манчестър Юнайтед (Диема Спорт 2)
19:00 часа (Италия, Серия „А“) Милан – Лече (MAX Sport 3)
19:30 часа (Испания, Примера дивисион) Майорка – Хетафе (MAX Sport 4)
20:00 часа (Португалия, Лига Португал) Бенфика – Ещорил (Ринг)
20:30 часа (Германия, Бундеслига) Борусия (Мьонхентладбах) – Унион (Берлин) (Диема Спорт 3)
21:45 часа (Италия, Серия „А“) Ювентус – Наполи (MAX Sport 3)
21:45 часа (Франция, Лига 1) Лион – Марсилия (Диема Спорт 2)
22:00 часа (Испания, Примера дивисион) Севиля – Виляреал (MAX Sport 4)
БАСКЕТБОЛ
20:00 часа (НБА) Ню Йорк Никс – Кливланд Кавалиърс (Нова Спорт)
22:30 часа (НБА) Голдън Стейт Уориърс – Сакраменто Кингс (Диема Спорт)
ВОЛЕЙБОЛ
16:00 часа (ЕП до 17 г., жени, кв.) Кипър – Словакия (b1b box)
19:00 часа (ЕП до 17 г., жени, кв.) Германия – България (b1b box)
ТЕНИС
14:30 часа Турнир за мъже в Мюнхен (MAX Sport 1)
15:00 часа Турнир за мъже в Баня Лука (MAX Sport 2)
17:00 часа Турнир за мъже в Барселона (MAX Sport 1)
МОТОРНИ СПОРТОВЕ
09:30 часа (WRC) Рали Хърватия (MAX Sport 1)
14:00 часа (WRC) Рали Хърватия (MAX Sport 3)
14:50 часа (Супербайк) Световен шампионат в Нидерландия (Евроспорт 2)
16:00 часа (Формула Е) Световен шампионат в Берлин (Евроспорт 2)
22:00 часа (НАСКАР) Състезания в Алабама (MAX Sport 1)
ДРУГИ СПОРТОВЕ
09:00 часа (Голф) ISPS Handa Championship (MAX Sport 2)
10:45 часа (Лека атлетика) Маратон на Лондон (Евроспорт 2)
12:15 часа (Колоездене) Пробег Лиеж – Бастон – Лиеж, жени (Евроспорт 1)
13:45 часа (Снукър) Световен шампионат в Шефилд (Евроспорт 2)
14:00 часа (Колоездене) Пробег Лиеж – Бастон – Лиеж, мъже (Евроспорт 1)
18:00 часа (Борба) Европейско първенство в Загреб (БНТ 3)
18:30 часа (Ветроходство) Оушън Рейс (Евроспорт 1)
20:00 часа (Голф) PGA тур, Класика на Ню Орлийнс (Евроспорт 2)
21:00 часа (Снукър) Световен шампионат в Шефилд (Евроспорт 1)
22:00 часа (Щанги) Европейско първенство в Ереван (Ринг)
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