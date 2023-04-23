Спортът по телевизията днес, 23 април

БГ ФУТБОЛ

15:15 часа (Втора лига) Спартак (Плевен) – Спортист (Своге) (Диема Спорт)

17:45 часа (efbet Лига) Пирин – ЦСКА (Диема Спорт)

20:00 часа (efbet Лига) Левски – Берое (Диема Спорт)

ФУТБОЛ

13:30 часа (Италия, Серия „А“) Емполи – Интер (Ринг)

14:00 часа (Англия, Чемпиъншип) Уест Бромич – Съндърланд (Диема Спорт 2)

14:00 часа (Франция, Лига 1) Реймс – Страсбург (Нова Спорт)

14:30 часа (Германия, Втора бундеслига) Хайденхайм – Холщайн (Диема Спорт 3)

15:00 часа (Испания, Примера дивисион) Елче – Валенсия (MAX Sport 4)

15:30 часа (Нидерландия, Ередивизи) ПСВ Айндховен – Аякс (MAX Sport 3)

16:00 часа (Англия, Висша лига) Борнемут – Уест Хям (Нова Спорт)

16:00 часа (Англия, Висша лига) Нюкасъл – Тотнъм (Диема Спорт 2)

16:00 часа (Италия, Серия „А“) Монца – Фиорентина (Ринг)

16:30 часа (Германия, Бундеслига) Фрайбург – Шалке 04 (Диема Спорт 3)

17:15 часа (Испания, Примера дивисион) Барселона – Атлетико (Мадрид) (MAX Sport 4)

17:45 часа (Нидерландия, Ередивизи) Фейенорд – Утрехт (MAX Sport 2)

18:05 часа (Франция, Лига 1) Монпелие – Рен (Нова Спорт)

18:30 часа (Германия, Бундеслига) Байер (Леверкузен) – РазенБалшпорт (Лайпциг) (Диема Спорт 3)

18:30 часа (Шотландия, Висша лига) Абърдиън – Рейнджърс (Ринг)

18:30 часа (Англия, ФА Къп) Брайтън – Манчестър Юнайтед (Диема Спорт 2)

19:00 часа (Италия, Серия „А“) Милан – Лече (MAX Sport 3)

19:30 часа (Испания, Примера дивисион) Майорка – Хетафе (MAX Sport 4)

20:00 часа (Португалия, Лига Португал) Бенфика – Ещорил (Ринг)

20:30 часа (Германия, Бундеслига) Борусия (Мьонхентладбах) – Унион (Берлин) (Диема Спорт 3)

21:45 часа (Италия, Серия „А“) Ювентус – Наполи (MAX Sport 3)

21:45 часа (Франция, Лига 1) Лион – Марсилия (Диема Спорт 2)

22:00 часа (Испания, Примера дивисион) Севиля – Виляреал (MAX Sport 4)



БАСКЕТБОЛ

20:00 часа (НБА) Ню Йорк Никс – Кливланд Кавалиърс (Нова Спорт)

22:30 часа (НБА) Голдън Стейт Уориърс – Сакраменто Кингс (Диема Спорт)

ВОЛЕЙБОЛ

16:00 часа (ЕП до 17 г., жени, кв.) Кипър – Словакия (b1b box)

19:00 часа (ЕП до 17 г., жени, кв.) Германия – България (b1b box)

ТЕНИС

14:30 часа Турнир за мъже в Мюнхен (MAX Sport 1)

15:00 часа Турнир за мъже в Баня Лука (MAX Sport 2)

17:00 часа Турнир за мъже в Барселона (MAX Sport 1)

МОТОРНИ СПОРТОВЕ

09:30 часа (WRC) Рали Хърватия (MAX Sport 1)

14:00 часа (WRC) Рали Хърватия (MAX Sport 3)

14:50 часа (Супербайк) Световен шампионат в Нидерландия (Евроспорт 2)

16:00 часа (Формула Е) Световен шампионат в Берлин (Евроспорт 2)

22:00 часа (НАСКАР) Състезания в Алабама (MAX Sport 1)

ДРУГИ СПОРТОВЕ

09:00 часа (Голф) ISPS Handa Championship (MAX Sport 2)

10:45 часа (Лека атлетика) Маратон на Лондон (Евроспорт 2)

12:15 часа (Колоездене) Пробег Лиеж – Бастон – Лиеж, жени (Евроспорт 1)

13:45 часа (Снукър) Световен шампионат в Шефилд (Евроспорт 2)

14:00 часа (Колоездене) Пробег Лиеж – Бастон – Лиеж, мъже (Евроспорт 1)

18:00 часа (Борба) Европейско първенство в Загреб (БНТ 3)

18:30 часа (Ветроходство) Оушън Рейс (Евроспорт 1)

20:00 часа (Голф) PGA тур, Класика на Ню Орлийнс (Евроспорт 2)

21:00 часа (Снукър) Световен шампионат в Шефилд (Евроспорт 1)

22:00 часа (Щанги) Европейско първенство в Ереван (Ринг)