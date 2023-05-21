Спортът по телевизията днес, 21 май
- 10:16, 21.05.2023
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БГ ФУТБОЛ
17:00 часа (Женско първенство) Севлиево лейдис – Пирин (b1b box)
17:45 часа (efbet Лига) Септември (София) – Пирин (Диема Спорт)
20:00 часа (efbet Лига) Локомотив (Пловдив) – Левски (Диема Спорт)
ФУТБОЛ
13:30 часа (Италия, Серия „А“) Лече – Специя (MAX Sport 3)
14:00 часа (Франция, Лига 1) Аячо – Рен (Нова Спорт)
14:00 часа (Шотландия, Висша лига) Хибърниън – Рейнджърс (Ринг)
14:30 часа (Германия, Втора бундеслига) Фортуна (Дюселдорф) – Хановер (Диема Спорт)
15:00 часа (Испания, Примера дивисион) Райо Валекано – Еспаньол (MAX Sport 4)
15:30 часа (Англия, Висша лига) Уест Хям – Лийдс (Диема Спорт 2)
16:00 часа (Англия, Висша лига) Брайтън – Саутхемптън (Диема Спорт 3)
16:00 часа (Италия, Серия „А“) Торино – Фиорентина (MAX Sport 3)
16:00 часа (Франция, Лига 1) Ница – Тулуза (Нова Спорт)
17:15 часа (Испания, Примера дивисион) Атлетико (Мадрид) – Осасуна (MAX Sport 4)
18:00 часа (Англия, Висша лига) Манчестър Сити – Челси (Диема Спорт 2)
18:05 часа (Франция, Лига 1) Лориен – Ланс (Нова Спорт)
18:30 часа (Германия, Бундеслига) Аугсбург – Борусия (Дортмунд) (Диема Спорт 3)
19:00 часа (Италия, Серия „А“) Наполи – Интер (MAX Sport 3)
19:30 часа (Испания, Примера дивисион) Валенсия – Реал (Мадрид) (MAX Sport 4)
20:30 часа (Германия, Бундеслига) Байер (Леверкузен) – Борусия (Мьонхенгладбах) (Диема Спорт 2)
21:45 часа (Италия, Серия „А“) Удинезе – Лацио (MAX Sport 3)
21:45 часа (Франция, Лига 1) Оксер – ПСЖ (Диема Спорт 3)
22:00 часа (Испания, Примера дивисион) Севиля – Бетис (MAX Sport 4)
22:30 часа (Португалия, Лига Португал) Спортинг (Лисабон) – Бенфика (Ринг)
23:50 часа (СП до 20 г.) Италия – Бразилия (БНТ 3)
БАСКЕТБОЛ
17:00 часа (Евролига) Монако – Барселона (MAX Sport 2)
20:00 часа (Евролига) Олимпиакос – Реал (Мадрид) (MAX Sport 1)
ТЕНИС
17:00 часа Турнир за мъже в Рим (MAX Sport 1)
ХОКЕЙ НА ЛЕД
16:20 часа (Световно първенство) Германия – Унгария (Ринг)
20:20 часа (Световно първенство) Чехия – Швеция (Ринг)
МОТОРНИ СПОРТОВЕ
08:45 часа (Суперкарс) Трето състезание в Тасмания (MAX Sport 1)
11:00 часа (ERC) Рали Полша (MAX Sport 2)
14:00 часа (Мотокрос) Световен шампионат във Франция, МХ2, първо състезание (Евроспорт 2)
15:00 часа (Мотокрос) Световен шампионат във Франция, МХGP, първо състезание (Евроспорт 2)
17:00 часа (Мотокрос) Световен шампионат във Франция, МХ2, второ състезание (Евроспорт 2)
18:00 часа (Мотокрос) Световен шампионат във Франция, МХGP, второ състезание (Евроспорт 2)
20:00 часа (Голф) PGA Championship (MAX Sport 2)
ДРУГИ СПОРТОВЕ
11:00 часа (Художествена гимнастика) Европейско първенство в Баку (БНТ 3)
12:30 часа (Колоездене) Обиколка на Италия (Евроспорт 1)
15:05 часа (Художествена гимнастика) Европейско първенство в Баку (БНТ 3)
20:30 часа (Ветроходство) Оушън Рейс (Евроспорт 1)
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