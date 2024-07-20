Спортът по телевизията днес, 20 юли

БГ ФУТБОЛ

19:00 часа - Първа лига: Локомотив (Пловдив) - Арда (Диема Спорт)

21:15 часа - Първа лига: Локомотив (София) - Левски (Диема Спорт)

ТЕНИС

12:00 часа - Турнир ATP 250 в Гщаад, първи полуфинал (MAX Sport 3)

14:00 часа - Турнир ATP 250 в Бощад, Швеция, полуфинал (MAX Sport 1)

14:30 часа - Турнир ATP 250 в Гщаад, втори полуфинал (MAX Sport 3)

16:30 часа - Турнир ATP 500 в Хамбург, първи полуфинал (MAX Sport 1)

18:30 часа - Турнир ATP 500 в Хамбург, втори полуфинал (MAX Sport 1)

ФОРМУЛА 1

13:30 часа - Трета тренировка за Голямата награда на Унгария (Диема Спорт 2)

17:00 часа - Квалификация за Голямата награда на Унгария (Диема Спорт 2)

БАСКЕТБОЛ

21 юли (неделя)

2:30 часа - Световно първенство U17 за девойки 2024 (Диема Спорт 3)

5:30 часа - Световно първенство U17 за девойки 2024 (Диема Спорт 3)

ДРУГИ СПОРТОВЕ

9:00 часа - Снукър: Шанхай Мастърс, полуфинал (Евроспорт 2)

12:00 часа - Боксово събитие в Токио, Япония: Накатани - Астролабио (Диема Спорт 3)

12:00 часа - Голф (MAX Sport 4)

12:30 часа - Суперкарс 2024г.: Първо състезание в Сидни (MAX Sport 2)

13:00 часа - Световен рали шампионат: Латвия SS12 Vecpils 1 (MAX Sport 1)

14:15 часа - Колоездене: Тур дьо Франс, етап 20, мъже (Евроспорт 1)

14:30 часа - Снукър: Шанхай Мастърс, полуфинал (Евроспорт 2)

15:30 часа - Волейбол: Европейско първенство за мъже до 18 г., първи полуфинал (МАX Sport 2)

16:00 часа - Лека атлетика: Диамантена лига, турнир в Лондон (MAX Sport 4)

17:00 часа - Световен рали шампионат: Латвия SS14 Vecpils 2 (MAX Sport 3)

18:00 часа - Лека атлетика: Европейско първенство за юноши и девойки до 18 г. в Банска Бистрица (Словакия) (БНТ 3)

18:00 часа - Голф (MAX Sport 4)

18:30 часа - Волейбол: Европейско първенство за мъже до 18 г., втори полуфинал (MAX Sport 2)

18:45 часа - Формула "Е": Световен шампионат в Лондон (Евроспорт 2)

19:30 часа - Бойно събитие "Максфайт 59" (Нова Спорт)

21:30 часа - Бойни спортове: Cage Warriors 154: Галавечер от Лондон (MAX Sport 2)

21:30 часа - Професионален бокс: Франк Уорън: Галавечер от Бирмингам (MAX Sport 3)