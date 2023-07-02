Спортът по телевизията днес, 2 юли

БГ ФУТБОЛ

20:00 часа (Контрола) Ботев (Пловдив) – Арис (Диема Спорт)

ФУТБОЛ

15:00 часа (Купа на Азия до 17 г.) Южна Корея – Япония (Нова Спорт)

19:00 часа (ЕП до 21 г.) Англия – Португалия (БНТ 3)

22:00 часа (ЕП до 21 г.) Франция – Украйна (БНТ 3)

ЕВРОПЕЙСКИ ИГРИ

14:00 часа Бокс, финали (БНТ 3)

ВОЛЕЙБОЛ

11:30 часа (Лига на нациите, жени) Китай – САЩ (MAX Sport 2)

16:30 часа (Лига на нациите, жени) Тайланд – Бразилия (MAX Sport 2)

МОТОРНИ СПОРТОВЕ

07:00 часа (Мотокрос) Световен шампионат в Ломбок, MX2, първо състезание (Евроспорт 2)

08:00 часа (Мотокрос) Световен шампионат в Ломбок, MXGP, първо състезание (Евроспорт 2)

10:00 часа (Мотокрос) Световен шампионат в Ломбок, MX2, второ състезание (Евроспорт 2)

11:00 часа (Мотокрос) Световен шампионат в Ломбок, MXGP, второ състезание (Евроспорт 2)

12:25 часа (Автомобилизъм) Суперкупа на Порше в Австрия (Евроспорт 2)

16:00 часа (Формула 1) Гран При на Австрия (Диема Спорт 2)

18:00 часа (Супербайк) Световен шампионат, Великобритания, второ състезание (Евроспорт 2)



ДРУГИ СПОРТОВЕ

09:57 часа (Ветроходство) Регата Bora Saling – Бургас (b1b box)

13:00 часа (Колоездене) Тур дьо Франс (Евроспорт 1)

13:30 часа (Маунтинбайк) Световна купа във Вал ди Соле, олимпийско крос кънтри (Евроспорт 2)

14:30 часа (Голф) Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo (MAX Sport 4)

16:00 часа (Маунтинбайк) Световна купа във Вал ди Соле, олимпийско крос кънтри (Евроспорт 2)

19:00 часа (Лека атлетика) Диамантена лига в Стокхолм (MAX Sport 2)

20:05 часа (Голф) PGA тур, Рокет Мортгидж Класик (Евроспорт 2)