Спортът по телевизията днес, 2 юли
- 09:38, 02.07.2023
- 09:40, 02.07.2023
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БГ ФУТБОЛ
20:00 часа (Контрола) Ботев (Пловдив) – Арис (Диема Спорт)
ФУТБОЛ
15:00 часа (Купа на Азия до 17 г.) Южна Корея – Япония (Нова Спорт)
19:00 часа (ЕП до 21 г.) Англия – Португалия (БНТ 3)
22:00 часа (ЕП до 21 г.) Франция – Украйна (БНТ 3)
ЕВРОПЕЙСКИ ИГРИ
14:00 часа Бокс, финали (БНТ 3)
ВОЛЕЙБОЛ
11:30 часа (Лига на нациите, жени) Китай – САЩ (MAX Sport 2)
16:30 часа (Лига на нациите, жени) Тайланд – Бразилия (MAX Sport 2)
МОТОРНИ СПОРТОВЕ
07:00 часа (Мотокрос) Световен шампионат в Ломбок, MX2, първо състезание (Евроспорт 2)
08:00 часа (Мотокрос) Световен шампионат в Ломбок, MXGP, първо състезание (Евроспорт 2)
10:00 часа (Мотокрос) Световен шампионат в Ломбок, MX2, второ състезание (Евроспорт 2)
11:00 часа (Мотокрос) Световен шампионат в Ломбок, MXGP, второ състезание (Евроспорт 2)
12:25 часа (Автомобилизъм) Суперкупа на Порше в Австрия (Евроспорт 2)
16:00 часа (Формула 1) Гран При на Австрия (Диема Спорт 2)
18:00 часа (Супербайк) Световен шампионат, Великобритания, второ състезание (Евроспорт 2)
ДРУГИ СПОРТОВЕ
09:57 часа (Ветроходство) Регата Bora Saling – Бургас (b1b box)
13:00 часа (Колоездене) Тур дьо Франс (Евроспорт 1)
13:30 часа (Маунтинбайк) Световна купа във Вал ди Соле, олимпийско крос кънтри (Евроспорт 2)
14:30 часа (Голф) Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo (MAX Sport 4)
16:00 часа (Маунтинбайк) Световна купа във Вал ди Соле, олимпийско крос кънтри (Евроспорт 2)
19:00 часа (Лека атлетика) Диамантена лига в Стокхолм (MAX Sport 2)
20:05 часа (Голф) PGA тур, Рокет Мортгидж Класик (Евроспорт 2)
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