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Спортът по телевизията днес, 2 ноември

  • 09:28, 02.11.2023
  • 14:19, 02.11.2023
    • https://www.marica.bg/sport/drugi/sportat-po-televiziqta-dnes-2-noemvri Marica.bg
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   Снимка: GettyImages

БГ ФУТБОЛ
18:00 часа - Efbet Лига, отложен мач от 3 кръг: Славия - Лудогорец (Диема Спорт)

 
 

ФУТБОЛ
19:00 часа - Купа на Италия: Сасуоло - Специя (МАX Sport 3)

TEНИС
12:00 часа - Турнир за мъже ATP 1000 в Париж: Григор Димитров - Александър Бублик (MAX Sport 1, MAX Sport 2)
20:30 часа - Турнир за мъже ATP 1000 в Париж (MAX Sport 1)

БАСКЕТБОЛ
19:45 часа - Евролига: Фенербахче - Олимпиакос (MAX Sport 4)
21:05 часа - Евролига: Макаби (Тел Авив) - Реал (Мадрид) (MAX Sport 2)
21:30 часа - Евролига: Олимпия Милано - Монако (MAX Sport 3)

ДРУГИ СПОРТОВЕ
10:30 часа - Голф (MAX Sport 3)
22:30 часа - Голф (Евроспорт 2)
3 ноември (петък)
1:30 часа - НХЛ: Бостън - Торонто (MAX Sport 2)
 

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тв програми спорт телевизия запалянко
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