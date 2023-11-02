Спортът по телевизията днес, 2 ноември
- 09:28, 02.11.2023
- 14:19, 02.11.2023
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БГ ФУТБОЛ
18:00 часа - Efbet Лига, отложен мач от 3 кръг: Славия - Лудогорец (Диема Спорт)
ФУТБОЛ
19:00 часа - Купа на Италия: Сасуоло - Специя (МАX Sport 3)
TEНИС
12:00 часа - Турнир за мъже ATP 1000 в Париж: Григор Димитров - Александър Бублик (MAX Sport 1, MAX Sport 2)
20:30 часа - Турнир за мъже ATP 1000 в Париж (MAX Sport 1)
БАСКЕТБОЛ
19:45 часа - Евролига: Фенербахче - Олимпиакос (MAX Sport 4)
21:05 часа - Евролига: Макаби (Тел Авив) - Реал (Мадрид) (MAX Sport 2)
21:30 часа - Евролига: Олимпия Милано - Монако (MAX Sport 3)
ДРУГИ СПОРТОВЕ
10:30 часа - Голф (MAX Sport 3)
22:30 часа - Голф (Евроспорт 2)
3 ноември (петък)
1:30 часа - НХЛ: Бостън - Торонто (MAX Sport 2)
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