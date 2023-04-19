Спортът по телевизията днес, 19 април
- 10:34, 19.04.2023
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ФУТБОЛ
22:00 часа (Англия, Чемпиъншип) Мидълзбро – Хъл Сити (Нова Спорт)
22:00 часа (Шампионска лига) Интер – Бенфика (Ринг)
22:00 часа (Шампионска лига) Байерн – Манчестър Сити (bTV Action)
БАСКЕТБОЛ
19:00 часа (НБЛ) Рилски спортист – Спартак (Плевен) (MAX Sport 2)
20:00 часа (Испания, Лига Ендеса) Билбао – Тенерифе (Нова Спорт)
20:30 часа (Еврокъп) Ховентут – Апоел (Тел Авив) (MAX Sport 3)
21:00 часа (Испания, Лига Ендеса) Реал (Мадрид) – Жирона (Диема Спорт 2)
21:20 часа (ББЛ) Миньор 2015 – Енигма Фойерверк (b1b box)
22:30 часа (Испания, Лига Ендеса) Гранада – Барселона (Диема Спорт)
22:30 часа (Испания, Лига Ендеса) Мурсия – Валенсия (Диема Спорт 3)
ВОЛЕЙБОЛ
21:30 часа (Италия, Серия А1) Лубе Чивитанова – Милано (MAX Sport 4)
ТЕНИС
12:00 часа Турнир за мъже в Барселона (MAX Sport 1)
12:00 часа Турнир за мъже в Баня Лука (MAX Sport 2)
12:00 часа Турнир за мъже в Мюнхен (MAX Sport 3)
ДРУГИ СПОРТОВЕ
12:00 часа (Снукър) Световен шампионат в Шефилд (Евроспорт 1)
12:00 часа (Колоездене) Флеш Валон, жени (Евроспорт 2)
13:30 часа (Колоездене) Обиколка на Алпите (Евроспорт 2)
15:30 часа (Колоездене) Флеш Валон, мъже (Евроспорт 2)
16:25 часа (Снукър) Световен шампионат в Шефилд (Евроспорт 1)
16:30 часа (Щанги) Европейско първенство в Ереван (Ринг)
19:00 часа (Борба) Европейско първенство в Загреб (БНТ 3)
19:00 часа (Щанги) Европейско първенство в Ереван (Ринг)
21:00 часа (Снукър) Световен шампионат в Шефилд (Евроспорт 1)
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