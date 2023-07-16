Спортът по телевизията днес, 16 юли
- 09:57, 16.07.2023
- 09:58, 16.07.2023
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БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛ
18:30 часа, efbet Лига, Локомотив (Пловдив) - Ботев (Пловдив) (Диема Спорт)
21:00 часа, efbet Лига, Хебър - ЦСКА (Диема Спорт)
СВЕТОВЕН ФУТБОЛ
22:00 часа, Евро U19 - финал, Португалия - Италия (БНТ 3)
ТЕНИС
15:30 часа, "Уимбълдън", финал мъже, Карлос Алкарас - Новак Джокович (Евроспорт 2)
19:30 часа, "Уимбълдън", финал двойки жени (Евроспорт 2)
ВОЛЕЙБОЛ
22:00 часа, Лига на нациите (Макс Спорт 2)
ДРУГИ СПОРТОВЕ
12:00 часа, Плуване, Световно първенство (БНТ 3)
13:45 часа, Колоездене, "Тур дьо Франс" (Евроспорт 1)
17:00 часа, Лека атлетика, Диамантена лига 2023г.: Турнир в Силезия, Полша (Макс Спорт 2)
МОТОРНИ СПОРТОВЕ
21:30 часа, Nascar Cup Series: Състезание в Ню Хемпшир (Макс Спорт 1)
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