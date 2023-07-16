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Спортът по телевизията днес, 16 юли

  • 09:57, 16.07.2023
  • 09:58, 16.07.2023
    • https://www.marica.bg/sport/drugi/sportat-po-televiziqta-dnes-16-yuli Marica.bg
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   Снимка: iStock

БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛ
18:30 часа, efbet Лига, Локомотив (Пловдив) - Ботев (Пловдив) (Диема Спорт)
21:00 часа, efbet Лига, Хебър - ЦСКА (Диема Спорт)

СВЕТОВЕН ФУТБОЛ
22:00 часа, Евро U19 - финал, Португалия - Италия (БНТ 3)

ТЕНИС
15:30 часа, "Уимбълдън", финал мъже, Карлос Алкарас - Новак Джокович (Евроспорт 2)
19:30 часа, "Уимбълдън", финал двойки жени (Евроспорт 2)

ВОЛЕЙБОЛ
22:00 часа, Лига на нациите (Макс Спорт 2)

ДРУГИ СПОРТОВЕ
12:00 часа, Плуване, Световно първенство (БНТ 3)
13:45 часа, Колоездене, "Тур дьо Франс" (Евроспорт 1)
17:00 часа, Лека атлетика, Диамантена лига 2023г.: Турнир в Силезия, Полша (Макс Спорт 2)

МОТОРНИ СПОРТОВЕ
21:30 часа, Nascar Cup Series: Състезание в Ню Хемпшир (Макс Спорт 1)

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тв програми спорт телевизия запалянко
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