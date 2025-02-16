Спортът по телевизията днес, 16 февруари
Гледайте Тотнъм – Манчестър Юнайтед по Диема Спорт 2 от 18,30 часа
- 08:05, 16.02.2025
- 08:14, 16.02.2025
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БГ ФУТБОЛ
12:30 часа (efbet Лига) Локомотив (Пловдив) – Септември (София) (Диема Спорт)
15:00 часа (efbet Лига) Лудогорец – Берое (Диема Спорт)
17:30 часа (efbet Лига) ЦСКА – Арда (Диема Спорт)
ФУТБОЛ
13:30 часа (Италия, Серия „А“) Фиорентина – Комо (MAX Sport 3)
14:00 часа (Шотландия, Висша лига) Хартс – Рейнджърс (Ринг)
14:30 часа (Германия, Втора бундеслига) Шалке 04 – Карлсруе (Диема Спорт 3)
15:00 часа (Испания, Примера дивисион) Еспаньол – Атлетик (Билбао) (MAX Sport 4)
16:00 часа (Англия, Висша лига) Ливърпул – Уулвърхемптън (Диема Спорт 2)
16:00 часа (Италия, Серия „А“) Монца – Лече (MAX Sport 3)
16:00 часа (Франция, Лига 1) Монпелие – Лион (Нова Спорт)
16:30 часа (Германия, Бундеслига) Вердер – Хофенхайм (Диема Спорт 3)
17:15 часа (Испания, Примера дивисион) Валядолид – Севиля (MAX Sport 4)
17:45 часа (Нидерландия, Ередивизи) Аякс – Хераклес (Ринг)
18:15 часа (Франция, Лига 1) Ланс – Страсбург (Нова Спорт)
18:30 часа (Германия, Бундеслига)Айнтрахт (Франкфурт) – Холщайн (Кил) (Диема Спорт 3)
18:30 часа (Англия, Висша лига) Тотнъм – Манчестър Юнайтед (Диема Спорт 2)
19:00 часа (Италия, Серия „А“) Парма – Рома (MAX Sport 3)
19:30 часа (Испания, Примера дивисион) Майорка – Лас Палмас (MAX Sport 4)
20:00 часа (Гърция, Суперлига) ПАОК – Ламия (Диема Спорт)
20:00 часа (Португалия, Лига Португал) Фарензе – Порто (Ринг)
20:30 часа (Германия, Бундеслига) Хайденхайм – Майнц (Диема Спорт 3)
21:45 часа (Италия, Серия „А“) Ювентус – Интер (MAX Sport 3)
21:45 часа (Франция, Лига 1) Рен – Лил (Диема Спорт 2)
22:00 часа (Испания, Примера дивисион) Бетис – Реал Сосиедад (MAX Sport 4)
22:30 часа (Португалия, Лига Португал) Витория (Гирамаиш) – Брага (Ринг)
БАСКЕТБОЛ
21:00 часа (Испания, Кралска купа) Финал (Нова Спорт)
ВОЛЕЙБОЛ
17:55 часа (Демакс+ лига) ЦПВК – ЦСКА (БНТ 3)
19:00 часа (efbet Супер Волей) Монтана – ЦСКА (MAX Sport 2)
21:30 часа (Италия, Серия „А1“) Лубе Чивитанова – Таранто (MAX Sport 1)
ТЕНИС
16:30 часа Турнир за мъже в Марсилия (MAX Sport 1)
21:00 часа Турнир за мъже в Буенос Айрес (MAX Sport 2)
ЗИМНИ СПОРТОВЕ
10:15 часа (Алпийски ски) Световно първенство в Заалбах (Евроспорт 1)
11:50 часа (Ски-бягане) Световна купа във Фалун (Евроспорт 2)
12:45 часа (Биатлон) Световен шампионат в Ленцерхайде (Евроспорт 1)
14:00 часа (Алпийски ски) Световно първенство в Заалбах (Евроспорт 11)
15:55 часа (Биатлон) Световен шампионат в Ленцерхайде (Евроспорт 1)
МОТОРНИ СПОРТОВЕ
13:00 часа (WRC) Рали Швеция (MAX Sport 1)
ДРУГИ СПОРТОВЕ
17:05 часа (Снукър) Уелс Оупън (Евроспорт 1)
17:30 часа (Колоездене) Фигейра Чемпиънс Класик (Евроспорт 2)
20:00 часа (Голф) PGA тур, Дженесис Инвитейшънъл (Евроспорт 2)
20:45 часа (Снукър) Уелс Оупън (Евроспорт 1)