Спортът по телевизията днес, 16 февруари

БГ ФУТБОЛ

12:30 часа (efbet Лига) Локомотив (Пловдив) – Септември (София) (Диема Спорт)

15:00 часа (efbet Лига) Лудогорец – Берое (Диема Спорт)

17:30 часа (efbet Лига) ЦСКА – Арда (Диема Спорт)

ФУТБОЛ

13:30 часа (Италия, Серия „А“) Фиорентина – Комо (MAX Sport 3)

14:00 часа (Шотландия, Висша лига) Хартс – Рейнджърс (Ринг)

14:30 часа (Германия, Втора бундеслига) Шалке 04 – Карлсруе (Диема Спорт 3)

15:00 часа (Испания, Примера дивисион) Еспаньол – Атлетик (Билбао) (MAX Sport 4)

16:00 часа (Англия, Висша лига) Ливърпул – Уулвърхемптън (Диема Спорт 2)

16:00 часа (Италия, Серия „А“) Монца – Лече (MAX Sport 3)

16:00 часа (Франция, Лига 1) Монпелие – Лион (Нова Спорт)

16:30 часа (Германия, Бундеслига) Вердер – Хофенхайм (Диема Спорт 3)

17:15 часа (Испания, Примера дивисион) Валядолид – Севиля (MAX Sport 4)

17:45 часа (Нидерландия, Ередивизи) Аякс – Хераклес (Ринг)

18:15 часа (Франция, Лига 1) Ланс – Страсбург (Нова Спорт)

18:30 часа (Германия, Бундеслига)Айнтрахт (Франкфурт) – Холщайн (Кил) (Диема Спорт 3)

18:30 часа (Англия, Висша лига) Тотнъм – Манчестър Юнайтед (Диема Спорт 2)

19:00 часа (Италия, Серия „А“) Парма – Рома (MAX Sport 3)

19:30 часа (Испания, Примера дивисион) Майорка – Лас Палмас (MAX Sport 4)

20:00 часа (Гърция, Суперлига) ПАОК – Ламия (Диема Спорт)

20:00 часа (Португалия, Лига Португал) Фарензе – Порто (Ринг)

20:30 часа (Германия, Бундеслига) Хайденхайм – Майнц (Диема Спорт 3)

21:45 часа (Италия, Серия „А“) Ювентус – Интер (MAX Sport 3)

21:45 часа (Франция, Лига 1) Рен – Лил (Диема Спорт 2)

22:00 часа (Испания, Примера дивисион) Бетис – Реал Сосиедад (MAX Sport 4)

22:30 часа (Португалия, Лига Португал) Витория (Гирамаиш) – Брага (Ринг)

БАСКЕТБОЛ

21:00 часа (Испания, Кралска купа) Финал (Нова Спорт)

ВОЛЕЙБОЛ

17:55 часа (Демакс+ лига) ЦПВК – ЦСКА (БНТ 3)

19:00 часа (efbet Супер Волей) Монтана – ЦСКА (MAX Sport 2)

21:30 часа (Италия, Серия „А1“) Лубе Чивитанова – Таранто (MAX Sport 1)

ТЕНИС

16:30 часа Турнир за мъже в Марсилия (MAX Sport 1)

21:00 часа Турнир за мъже в Буенос Айрес (MAX Sport 2)

ЗИМНИ СПОРТОВЕ

10:15 часа (Алпийски ски) Световно първенство в Заалбах (Евроспорт 1)

11:50 часа (Ски-бягане) Световна купа във Фалун (Евроспорт 2)

12:45 часа (Биатлон) Световен шампионат в Ленцерхайде (Евроспорт 1)

14:00 часа (Алпийски ски) Световно първенство в Заалбах (Евроспорт 11)

15:55 часа (Биатлон) Световен шампионат в Ленцерхайде (Евроспорт 1)

МОТОРНИ СПОРТОВЕ

13:00 часа (WRC) Рали Швеция (MAX Sport 1)

ДРУГИ СПОРТОВЕ

17:05 часа (Снукър) Уелс Оупън (Евроспорт 1)

17:30 часа (Колоездене) Фигейра Чемпиънс Класик (Евроспорт 2)

20:00 часа (Голф) PGA тур, Дженесис Инвитейшънъл (Евроспорт 2)

20:45 часа (Снукър) Уелс Оупън (Евроспорт 1)