64
Подай сигнал Профил

Спортът по телевизията днес, 16 февруари

Гледайте Тотнъм – Манчестър Юнайтед по Диема Спорт 2 от 18,30 часа

  • 08:05, 16.02.2025
  • 08:14, 16.02.2025
    • https://www.marica.bg/sport/drugi/sportat-po-televiziqta-dnes-16-fevruari Marica.bg
  • 1000
  • 0
Принтирай

БГ ФУТБОЛ
12:30 часа (efbet Лига) Локомотив (Пловдив) – Септември (София) (Диема Спорт)
15:00 часа (efbet Лига) Лудогорец – Берое (Диема Спорт)
17:30 часа (efbet Лига) ЦСКА – Арда (Диема Спорт)

ФУТБОЛ
13:30 часа (Италия, Серия „А“) Фиорентина – Комо (MAX Sport 3)
14:00 часа (Шотландия, Висша лига) Хартс – Рейнджърс (Ринг)
14:30 часа (Германия, Втора бундеслига) Шалке 04 – Карлсруе (Диема Спорт 3)
15:00 часа (Испания, Примера дивисион) Еспаньол – Атлетик (Билбао) (MAX Sport 4)
16:00 часа (Англия, Висша лига) Ливърпул – Уулвърхемптън (Диема Спорт 2)
16:00 часа (Италия, Серия „А“) Монца – Лече (MAX Sport 3)
16:00 часа (Франция, Лига 1) Монпелие – Лион (Нова Спорт)
16:30 часа (Германия, Бундеслига) Вердер – Хофенхайм (Диема Спорт 3)
17:15 часа (Испания, Примера дивисион) Валядолид – Севиля (MAX Sport 4)
17:45 часа (Нидерландия, Ередивизи) Аякс – Хераклес (Ринг)
18:15 часа (Франция, Лига 1) Ланс – Страсбург (Нова Спорт)
18:30 часа (Германия, Бундеслига)Айнтрахт (Франкфурт) – Холщайн (Кил) (Диема Спорт 3)
18:30 часа (Англия, Висша лига) Тотнъм – Манчестър Юнайтед (Диема Спорт 2)
19:00 часа (Италия, Серия „А“) Парма – Рома (MAX Sport 3)
19:30 часа (Испания, Примера дивисион) Майорка – Лас Палмас (MAX Sport 4)
20:00 часа (Гърция, Суперлига) ПАОК – Ламия (Диема Спорт)
20:00 часа (Португалия, Лига Португал) Фарензе – Порто (Ринг)
20:30 часа (Германия, Бундеслига) Хайденхайм – Майнц (Диема Спорт 3)
21:45 часа (Италия, Серия „А“) Ювентус – Интер (MAX Sport 3)
21:45 часа (Франция, Лига 1) Рен – Лил (Диема Спорт 2)
22:00 часа (Испания, Примера дивисион) Бетис – Реал Сосиедад (MAX Sport 4)
22:30 часа (Португалия, Лига Португал) Витория (Гирамаиш) – Брага (Ринг)

БАСКЕТБОЛ
21:00 часа (Испания, Кралска купа) Финал (Нова Спорт)

ВОЛЕЙБОЛ
17:55 часа (Демакс+ лига) ЦПВК – ЦСКА (БНТ 3)
19:00 часа (efbet Супер Волей) Монтана – ЦСКА (MAX Sport 2)
21:30 часа (Италия, Серия „А1“) Лубе Чивитанова – Таранто (MAX Sport 1)

ТЕНИС
16:30 часа Турнир за мъже в Марсилия (MAX Sport 1)
21:00 часа Турнир за мъже в Буенос Айрес (MAX Sport 2)

ЗИМНИ СПОРТОВЕ
10:15 часа (Алпийски ски) Световно първенство в Заалбах (Евроспорт 1)
11:50 часа (Ски-бягане) Световна купа във Фалун (Евроспорт 2)
12:45 часа (Биатлон) Световен шампионат в Ленцерхайде (Евроспорт 1)
14:00 часа (Алпийски ски) Световно първенство в Заалбах (Евроспорт 11)
15:55 часа (Биатлон) Световен шампионат в Ленцерхайде (Евроспорт 1)

МОТОРНИ СПОРТОВЕ
13:00 часа (WRC) Рали Швеция (MAX Sport 1)

ДРУГИ СПОРТОВЕ
17:05 часа (Снукър) Уелс Оупън (Евроспорт 1)
17:30 часа (Колоездене) Фигейра Чемпиънс Класик (Евроспорт 2)
20:00 часа (Голф) PGA тур, Дженесис Инвитейшънъл (Евроспорт 2)
20:45 часа (Снукър) Уелс Оупън (Евроспорт 1)

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки
тв програми спорт телевизия запалянко
Последвайте ни и в google news бутон
Коментирай

За автора

Юлиян Ангелов

Юлиян Ангелов

Екип Спорт

Още от категорията

Водещи новини

Последни новини

Виж всички новини

Препоръчани новини

Анкета

Допринася ли Гребната за добро качество на живот и активен отдих в Пловдив?

Резултати