Спортът по телевизията днес, 16 април
- 09:25, 16.04.2023
- 218
- 0
СВЕТОВЕН ФУТБОЛ
13:30 часа, Италия, Лече - Сампдория (Макс Спорт 3)
14:00 часа, Франция, Лил - Монпелие (Диема Спорт)
14:30 часа, Втора Бундеслига, Фортуна Дюселдорф - Дармщат (Диема Спорт 3)
15:00 часа, Испания, Жирона - Елче (Макс Спорт 4)
16:00 часа, Англия, Уест Хям - Арсенал (Диема Спорт 2)
16:00 часа, Италия, Торино - Салернитана (Ринг)
16:00 часа, Франция, Брест - Ница (Нова Спорт)
16:30 часа, Германия, Вердер - Фрайбург (Диема Спорт 3)
17:15 часа, Италия Серия Б, Тернана - Пиза (Диема Спорт)
17:15 часа, Испания, Хетафе - Барселона (Макс Спорт 4)
18:05 часа, Фрация, Монако - Лориен (Нова Спорт)
18:30 часа, Германия, Унион Берлин - Бохум (Диема Спорт 3)
18:30 часа, Англия, Нотингам Форест - Манчестър Юнайтед (Диема Спорт 2)
19:00 часа, Италия, Сасуоло - Ювентус (Ринг)
19:30 часа, Испания, Атлетико Мадрид - Алмерия (Макс Спорт 4)
20:30 часа, Германия, Волфсбург - Байер Леверкузен (Диема Спорт 3)
21:45 часа, Италия, Рома - Удинезе (Макс Спорт 3)
21:45 часа, Франция, Олимпик Марсилия - Троа (Диема Спорт)
22:00 часа, Испания, Валенсия - Севиля (Макс Спорт 4)
22:30 часа, Португалия, Спортинг Лисабон - Ароука (Ринг)
ТЕНИС
15:30 часа, Турнир за мъже в Монте Карло (Макс Спорт 1)
БАСКЕТБОЛ
14:00 часа, Испания, Тенерифе - Баскония (Нова Спорт)
13:30 часа, Испания, Мурсия - Сарагоса (Диема Спорт 2)
19:30 часа, Испания, Барселона - Реал Мадрид (Диема Спорт)
21:00 часа, Испания, Валенсия - Бетис (Нова Спорт)
ВОЛЕЙБОЛ
18:00 часа, България, ЦСКА – Нефтохимик (b1b TV)
ДРУГ СПОРТОВЕ
14:00 часа, Колоездене, "Амстел голд" (Евроспорт)
14:00 часа, Европейско първенство по вдигане на тежести в Ереван (Ринг)
Повече игра, по-големи бонуси или какво да очакваш от новата кампания на Sesame - „Кошерът на късмета“.
Водещи новини
Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни