Спортът по телевизията днес, 15 юли

БГ ФУТБОЛ

18:45 часа - Efbet Лига, 1 кръг: Левски - ЦСКА 1948 (Диема Спорт)

21:00 часа - Efbet Лига, 1 кръг: Арда - Черно море (Диема Спорт)

ВОЛЕЙБОЛ

17:00 часа - Световно първенство за младежи до 21 г. в Бахрейн (полуфинал): Италия - България (MAX Sport 1)



16 юли (неделя)

00:00 часа - Лига на нациите: Полша - Китай (MAX Sport 2)

3:30 часа - Лига на нациите: САЩ - Турция (MAX Sport 2)

ТЕНИС

15:30 часа - "Уимбълдън" (финал, жени): Онс Жабюр - Маркета Вондроушова (Евроспорт 2)

18:30 часа - "Уимбълдън" (финал, двойки, мъже) (Евроспорт 2)

ДРУГИ СПОРТОВЕ

12:00 часа - Плуване: Световно първенство във Фукуока (Япония) (БНТ 3)

13:45 часа - Колоездене: Тур дьо Франс, етап 14, мъже (Евроспорт 1)

16:30 часа - Голф (MAX Sport 3)

19:00 часа - Конен спорт: Световен тур на шампионите в Ла Коруня (Евроспорт 1)

21:30 часа - Спортно катерене: Световна купа в Бриансон, трудност, финал, мъже и жени (Евроспорт 1)

23:00 часа - Голф: PGA тур, "Барбасол чемпиъншип", трети ден (Евроспорт 2)