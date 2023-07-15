Спортът по телевизията днес, 15 юли
- 09:50, 15.07.2023
- 09:53, 15.07.2023
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БГ ФУТБОЛ
18:45 часа - Efbet Лига, 1 кръг: Левски - ЦСКА 1948 (Диема Спорт)
21:00 часа - Efbet Лига, 1 кръг: Арда - Черно море (Диема Спорт)
ВОЛЕЙБОЛ
17:00 часа - Световно първенство за младежи до 21 г. в Бахрейн (полуфинал): Италия - България (MAX Sport 1)
16 юли (неделя)
00:00 часа - Лига на нациите: Полша - Китай (MAX Sport 2)
3:30 часа - Лига на нациите: САЩ - Турция (MAX Sport 2)
ТЕНИС
15:30 часа - "Уимбълдън" (финал, жени): Онс Жабюр - Маркета Вондроушова (Евроспорт 2)
18:30 часа - "Уимбълдън" (финал, двойки, мъже) (Евроспорт 2)
ДРУГИ СПОРТОВЕ
12:00 часа - Плуване: Световно първенство във Фукуока (Япония) (БНТ 3)
13:45 часа - Колоездене: Тур дьо Франс, етап 14, мъже (Евроспорт 1)
16:30 часа - Голф (MAX Sport 3)
19:00 часа - Конен спорт: Световен тур на шампионите в Ла Коруня (Евроспорт 1)
21:30 часа - Спортно катерене: Световна купа в Бриансон, трудност, финал, мъже и жени (Евроспорт 1)
23:00 часа - Голф: PGA тур, "Барбасол чемпиъншип", трети ден (Евроспорт 2)
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