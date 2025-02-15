Спортът по телевизията днес, 15 февруари

БГ ФУТБОЛ

12:30 часа (efbet Лига) Крумовград – Черно море (Диема Спорт)

15:00 часа (efbet Лига) Спартак (Варна) – Ботев (Пловдив) (Диема Спорт)

17:30 часа (efbet Лига) Хебър – Левски (Диема Спорт)

ФУТБОЛ

14:00 часа (Германия, Втора бундеслига) Кайзерслаутерн – Хановер (Диема Спорт 3)

14:30 часа (Англия, Висша лига) Лестър – Арсенал (Диема Спорт 3)

14:30 часа (Англия, Чемпиъншип) Престън – Бърнли (Нова Спорт)

15:00 часа (Испания, Примера дивисион) Летанес – Алавес (MAX Sport 4)

16:00 часа (Италия, Серия „А“) Аталанта – Каляри (MAX Sport 3)

16:30 часа (Германия, Бундеслига) Бохум – Борусия (Дортмунд) (Диема Спорт 3)

17:00 часа (Англия, Висша лига) Саутхемптън – Борнемут (Нова Спорт)

17:00 часа (Англия, Висша лига) Манчестър Сити – Нюкасъл (Диема Спорт 2)

17:15 часа (Испания, Примера дивисион) Осасуна – Реал (Мадрид) (MAX Sport 44)

17:30 часа (Нидерландия, Ередивизи) ПСВ Айндховен – Утрехт (Ринг)

19:00 часа (Италия, Серия „А“) Лацио – Наполи (MAX Sport 3)

19:30 часа (Германия, Бундеслига) Байер (Леверкузен) – Байерн (Диема Спорт 3)

19:30 часа (Англия, Висша лига) Кристъл Палас – Евертън (Диема Спорт 2)

19:30 часа (Испания, Примера дивисион) Атлетико (Мадрид) – Селта (MAX Sport 4)

20:00 часа (Гърция, Суперлига) АЕК – Атромитос (Диема Спорт)

20:00 часа (Португалия, Лига Португал) Санта Клара – Бенфика (Ринг)

21:30 часа (Германия, Втора бундеслига) Фортуна (Дюселдорф) – Херта (Нова Спорт)

21:45 часа (Италия, Серия „А“) Милан – Верона (MAX Sport 3)

22:00 часа (Испания, Примера дивисион) Виляреал – Валенсия (MAX Sport 4)

22:05 часа (Франция, Лига 1) Тулуза – ПСЖ (Диема Спорт 3)

22:30 часа (Португалия, Лига Португал) Спортинг (Лисабон) – Ароука (Ринг)

БАСКЕТБОЛ

19:30 часа (Испания, Купа на краля) Уникаха – Тенерифе (Нова Спорт)

ВОЛЕЙБОЛ

17:55 часа (Демакс+ лига) Левски – Дея Спорт (БНТ 3)

19:00 часа (efbet Супер волей) Дея Спорт – Нефтохимик (MAX Sport 2)

21:30 часа (Италия, Серия „А1“) Монца – Тренто (MAX Sport 2)

ТЕНИС

18:00 часа Турнир за мъже в Марсилия (MAX Sport 1)

22:00 часа Турнир за мъже в Делрей Бийч (MAX Sport 1)

23:30 часа Турнир за мъже в Буенос Айрес (MAX Sport 2)

ЗИМНИ СПОРТОВЕ

07:55 часа (Ски-скокове) Световна купа в Сапоро (Евроспорт 1)

10:15 часа (Алпийски ски) Световно първенство в Заалбах (Евроспорт 1)

12:20 часа (Ски-скокове) Световна купа в Любно (Евроспорт 2)

12:45 часа (Ски-бягане) Световна купа във Фалун (Евроспорт 1)

14:00 часа (Алпийски ски) Световен шампионат в Заалбах (Евроспорт 1)

15:55 часа (Биатлон) Световен шампионат в Ленцерхайде (Евроспорт 1)

19:20 часа (Сноуборд) Световна купа в Кортина д`Ампецо (Евроспорт 1)

МОТОРНИ СПОРТОВЕ

11:00 часа (WRC) Рали Швеция (MAX Sport 1)

16:00 часа (WRC) Рали Швеция (MAX Sport 1)

ДРУГИ СПОРТОВЕ

14:40 часа (Колокрос) Екзакт крос в Синт Николаас, жени (Евроспорт 2)

15:55 часа (Колокрос) Екзакт крос в Синт Николаас, мъже (Евроспорт 2)

17:00 часа (Колоездене) Обиколка на Мурсия (Евроспорт 2)

17:40 часа (Снукър) Уелс Оупън (Евроспорт 1)

20:15 часа (Голф) PGA тур, Дженесис Инвитейшънъл (Евроспорт 2)

21:00 часа (Снукър) Уелс Оупън (Евроспорт 1)