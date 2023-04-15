Спортът по телевизията днес, 15 април
- 10:27, 15.04.2023
- 10:30, 15.04.2023
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БГ ФУТБОЛ
14:00 часа, Ефбет лига, Берое - Славия (Диема Спорт)
СВЕТОВЕН ФУТБОЛ
14:00 часа, Германия Втора Бундеслига, Падерборн - Ханза Рощок (Диема Спорт 3)
14:30 часа, Анлия, Астън Вила - Нюкасъл (Диема Спорт 2)
14:30 часа, Англия Чемпиъншип, Шефилд Юнайтед - Кардиф (Нова Спорт)
15:00 часа, Испания, Виляреал - Валядолид (Макс Спорт 4)
16:00 часа, Италия, Болоня - Милан (Ринг)
16:30 часа, Германия, Щутгарт - Борусия Дортмунд (Диема Спорт)
16:30 часа, Германия, Байерн Мюнхен - Хофенхайм (Диема Спорт 3)
17:00 часа, Англия, Тотнъм - Борнемут (Нова Спорт)
17:00 часа, Англия, Челси - Брайтън (Диема Спорт 2)
17:15 часа, Испания, Атлетик (Билбао) - Реал Сосиедад (Макс Спорт 4)
19:00 часа, Италия, Наполи - Верона (Макс Спорт 3)
19:30 часа, Германия, Айнтрахт - Борусия (Мьонхенгладбах) (Диема Спорт 3)
19:30 часа, Англия, Манчестър Сити - Лестър (Диема Спорт 2)
19:30 часа, Испания, Бетис - Еспаньол (Макс Спорт 4)
20:00 часа, Португалия, Шавеш - Бенфика (Ринг)
21:30 часа, Германия Втора Бундеслига, Кайзерслаутерн - Хамбургер (Диема Спорт 3)
21:45 часа, Англия Чемпиъншип, Блекбърн - Хъл Сити (Нова Спорт)
21:45 часа, Италия, Интер - Монца (Макс Спорт 3)
22:00 часа, Испания, Кадис - Реал Мадрид (Макс Спорт 4)
22:00 часа, Франция, ПСЖ - Ланс (Диема Спорт 2)
22:30 часа, Португалия, Порто - Санта Клара (Ринг)
ТЕНИС
14:30 часа, Турнир за мъже в Монте Карло (Макс Спорт 1)
БОКС
21:30 часа, Гала вечер в Лондон (Макс Спорт 1)
БАСКЕТБОЛ
19:00 часа, Испания, Уникаха - Обрадойро (Нова Спорт)
19:00 часа, Баскетбол ЦСКА - Черноморец (Макс Спорт 2)
ВОЛЕЙБОЛ
17:00 часа, България, ЦСКА – Нефтохимик (b1B TV)
МОТОРНИ СПОРТОВЕ
15:45 часа, Световен ендюрънс шампионат (Евроспорт 2)
18:00 часа, Moto GP: Трета тренировка за Голямата награда на САЩ (Макс Спорт 2)
21:15 часа, Квалификация за Голямата награда на САЩ (Mакс Спорт 2)
БОЙНИ СПОРТОВЕ
23:45 часа, Cage Warriors 152: Галавечер от Манчестър (Макс Спорт 2)
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