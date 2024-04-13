Спортът по телевизията, днес 13 април





БГ ФУТБОЛ

15:00 часа (Втора лига) Марица – Септември (София) (Диема Спорт)

17:45 часа (efbet Лига) Славия – Хебър (Диема Спорт)

20:15 часа (efbet Лига) Черно море – Левски (Диема Спорт)



ФУТБОЛ

14:00 часа (Германия, Втора бундеслига) Холщайн (Кил) – Оснабрюк (Диема Спорт 3)

14:30 часа (Англия, Чемпиъншип) Лийдс – Блекбърн (Нова Спорт)

14:30 часа (Англия, Висша лига) Нюкасъл – Тотнъм (Диема Спорт 2)

15:00 часа (Испания, Примера дивисион) Атлетико (Мадрид) – Жирона (MAX Sport 4)

16:00 часа (Италия, Серия „А“) Лече – Емполи (Ринг)

16:30 часа (Германия, Бундеслига) Борусия (Мьонхенгладбах) – Борусия (Дортмунд) (Нова Спорт)

16:30 часа (Германия, Бундеслига) Байерн – Кьолн (Диема Спорт 3)

17:00 часа (Англия, Висша лига) Манчестър Сити – Лутън (Диема Спорт 2)

17:15 часа (Испания, Примера дивисион) Райо Валекано – Хетафе (MAX Sport 4)

19:00 часа (Италия, Серия „А“) Торино – Ювентус (MAX Sport 3)

19:30 часа (Германия, Бундеслига) Щутгарт – Айнтрахт (Франкфурт) (Диема Спорт 3)

19:30 часа (Англия, Висша лига) Борнемут – Манчестър Юнайтед (Диема Спорт 2)

19:30 часа (Испания, Примера дивисион) Майорка – Реал (Мадрид) (MAX Sport 4)

19:30 часа (Гърция, Суперлига) Пас Янина – Астерас Триполис (Нова Спорт)

20:00 часа (Португалия, Лига Португал) Порто – Фамаликао (Ринг)

21:30 часа (Германия, Втора бундеслига) Шалке 04 – Нюрнберг (Диема Спорт 3)

21:45 часа (Италия, Серия „А“) Болоня – Монца (MAX Sport 3)

22:00 часа (Испания, Примера дивисион) Кадис – Барселона (MAX Sport 4)

22:00 часа (Франция, Лига 1) Рен – Тулуза (Диема Спорт 2)



БАСКЕТБОЛ

16:00 часа (НБЛ) ЦСКА – Черноморец (MAX Sport 2)



ВОЛЕЙБОЛ

19:00 часа (efbet Супер Волей) Левски – Нефтохимик (MAX Sport )



ТЕНИС

14:30 часа Турнир за мъже в Монте Карло (MAX Sport 1)



МОТОРНИ СПОРТОВЕ

10:30 часа (Картинг) Еко 24 часа на България в Хасково (БНТ 3)

15:30 часа (Формула Е) Световен шампионат в Мизано (Евроспорт 1)

18:50 часа (Мото GP) Гран При на Америка, квалификация (MAX Sport 11)

20:50 часа (Мото 2) Гран При на Америка, квалификация (MAX Sport 1)

23:00 часа (Мото GP) Гран При на Америка, спринт (MAX Sport 1)



ДРУГИ СПОРТОВЕ

13:00 часа (Електронни спортове) A1 Gaming League (MAX Sport 3)

15:00 часа (Спортно катерене) Световна купа във Вудзиян (Евроспорт 2)

17:45 часа (Маунтинбайк) Световна купа в Майрипора, жени (Евроспорт 1)

18:30 часа (Маунтинбайк) Световна купа в Майрипора, мъже (Евроспорт 1)

20:30 часа (Триатлон) Супертри Е в Лондон (Евроспорт 1)

22:00 часа (Голф) US Masters 2024 (Нова Спорт)