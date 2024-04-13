Спортът по телевизията, днес 13 април
- 10:57, 13.04.2024
- 11:02, 13.04.2024
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БГ ФУТБОЛ
15:00 часа (Втора лига) Марица – Септември (София) (Диема Спорт)
17:45 часа (efbet Лига) Славия – Хебър (Диема Спорт)
20:15 часа (efbet Лига) Черно море – Левски (Диема Спорт)
ФУТБОЛ
14:00 часа (Германия, Втора бундеслига) Холщайн (Кил) – Оснабрюк (Диема Спорт 3)
14:30 часа (Англия, Чемпиъншип) Лийдс – Блекбърн (Нова Спорт)
14:30 часа (Англия, Висша лига) Нюкасъл – Тотнъм (Диема Спорт 2)
15:00 часа (Испания, Примера дивисион) Атлетико (Мадрид) – Жирона (MAX Sport 4)
16:00 часа (Италия, Серия „А“) Лече – Емполи (Ринг)
16:30 часа (Германия, Бундеслига) Борусия (Мьонхенгладбах) – Борусия (Дортмунд) (Нова Спорт)
16:30 часа (Германия, Бундеслига) Байерн – Кьолн (Диема Спорт 3)
17:00 часа (Англия, Висша лига) Манчестър Сити – Лутън (Диема Спорт 2)
17:15 часа (Испания, Примера дивисион) Райо Валекано – Хетафе (MAX Sport 4)
19:00 часа (Италия, Серия „А“) Торино – Ювентус (MAX Sport 3)
19:30 часа (Германия, Бундеслига) Щутгарт – Айнтрахт (Франкфурт) (Диема Спорт 3)
19:30 часа (Англия, Висша лига) Борнемут – Манчестър Юнайтед (Диема Спорт 2)
19:30 часа (Испания, Примера дивисион) Майорка – Реал (Мадрид) (MAX Sport 4)
19:30 часа (Гърция, Суперлига) Пас Янина – Астерас Триполис (Нова Спорт)
20:00 часа (Португалия, Лига Португал) Порто – Фамаликао (Ринг)
21:30 часа (Германия, Втора бундеслига) Шалке 04 – Нюрнберг (Диема Спорт 3)
21:45 часа (Италия, Серия „А“) Болоня – Монца (MAX Sport 3)
22:00 часа (Испания, Примера дивисион) Кадис – Барселона (MAX Sport 4)
22:00 часа (Франция, Лига 1) Рен – Тулуза (Диема Спорт 2)
БАСКЕТБОЛ
16:00 часа (НБЛ) ЦСКА – Черноморец (MAX Sport 2)
ВОЛЕЙБОЛ
19:00 часа (efbet Супер Волей) Левски – Нефтохимик (MAX Sport )
ТЕНИС
14:30 часа Турнир за мъже в Монте Карло (MAX Sport 1)
МОТОРНИ СПОРТОВЕ
10:30 часа (Картинг) Еко 24 часа на България в Хасково (БНТ 3)
15:30 часа (Формула Е) Световен шампионат в Мизано (Евроспорт 1)
18:50 часа (Мото GP) Гран При на Америка, квалификация (MAX Sport 11)
20:50 часа (Мото 2) Гран При на Америка, квалификация (MAX Sport 1)
23:00 часа (Мото GP) Гран При на Америка, спринт (MAX Sport 1)
ДРУГИ СПОРТОВЕ
13:00 часа (Електронни спортове) A1 Gaming League (MAX Sport 3)
15:00 часа (Спортно катерене) Световна купа във Вудзиян (Евроспорт 2)
17:45 часа (Маунтинбайк) Световна купа в Майрипора, жени (Евроспорт 1)
18:30 часа (Маунтинбайк) Световна купа в Майрипора, мъже (Евроспорт 1)
20:30 часа (Триатлон) Супертри Е в Лондон (Евроспорт 1)
22:00 часа (Голф) US Masters 2024 (Нова Спорт)