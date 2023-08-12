Спортът по телевизията днес, 12 август
- 09:32, 12.08.2023
- 11:15, 12.08.2023
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БГ ФУТБОЛ
19:00 часа (efbet Лига) Хебър – Ботев (Пловдив) (Диема Спорт)
21:15 часа (efbet Лига) Славия – Черно море (Диема Спорт)
ФУТБОЛ
10:00 часа (СП за жени) Австралия – Франция (БНТ 3)
13:30 часа (СП за жени) Англия – Колумбия (БНТ 3)
14:00 часа (Купа на Германия) Балинген – Щутгарт (Диема Спорт 3)
14:00 часа (Купа на Германия) Карл Цайс Йена – Херта (Диема Спорт)
14:30 часа (Англия, Висша лига) Арсенал – Нотингам (Диема Спорт 2)
14:30 часа (Англия, Чемпиъншип) Ковънтри – Мидълзбро (Нова Спорт)
16:30 часа (Купа на Германия) Шот Майнц – Борусия Дортмунд (Диема Спорт)
16:30 часа (Купа на Германия) Теутония Отесен – Байер Леверкузен (Диема Спорт 3)
17:00 часа (Англия, Висша лига) Евертън – Фулъм (Нова Спорт)
17:00 часа (Англия, Висша лига) Брайтън – Лутън (Диема Спорт 2)
17:30 часа (Нидерландия, Ередивизи) ПСВ Айндховен – Утрехт (MAX Sport 3)
18:00 часа (Испания, Примера дивисион) Реал Сосиедад – Жирона (MAX Sport 4)
19:00 часа (Купа на Германия) Арминия – Бохум (Нова Спорт)
19:00 часа (Купа на Германия) Елверсберг – Майнц (Диема Спорт 3)
19:30 часа (Англия, Висша лига) Нюкасъл – Астън Вила (Диема Спорт 2)
20:30 часа (Испания, Примера дивисион) Лас Палмас – Майорка (MAX Sport 4)
21:00 часа (Нидерландия, Ередивизи) Аякс – Хераклес (MAX Sport 2)
21:45 часа (Суперкупа на Германия) Байерн – РазенБалшпорт Лайпциг (Диема Спорт 3)
22:00 часа (Франция, Лига 1) ПСЖ – Лориен (Диема Спорт 2)
22:15 часа (Купа на Италия) Каляри – Палермо (MAX Sport 3)
22:30 часа (Испания, Примера дивисион) Атлетик Билбао – Реал Мадрид (MAX Sport 4)
22:30 часа (Португалия, Лига Португал) Спортинг Лисабон – Визела (Ринг)
ТЕНИС
21:30 часа Турнир за мъже в Торонто (MAX Sport 1)
ДРУГИ СПОРТОВЕ
11:30 часа (Трейл рънинг) Световни серии в Сиер Зинал (Евроспорт 2)
13:00 часа (Маунтинбайк) Световно първенство в Глазгоу (Евроспорт 1)
14:00 часа (Голф) AIG Women's Open (MAX Sport 2)
15:00 часа (Колоездене) Световно първенство в Глазгоу (Евроспорт 1)
15:25 часа (Трайъл колоездене) Световно първенство в Глазгоу (Евроспорт 2)
17:30 часа (Маунтинбайк) Световно първенство в Глазгоу (Евроспорт 1)
19:20 часа (Трайъл колоездене) Световно първенство в Глазгоу (Евроспорт 2)
20:00 часа (Голф) PGA тур, Сейнт джуд чемпиъншип (Евроспорт 2)
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