Спортът по телевизията днес, 11 ноември
- 09:59, 11.11.2023
- 10:00, 11.11.2023
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БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛ
12:45 часа, efbet Лига, Хебър - Черно море (Диема Спорт)
15:15 часа, efbet Лига, Пирин - ЦСКА 1948 (Диема Спорт)
17:45 часа, efbet Лига, Арда - Берое (Диема Спорт)
СВЕТОВЕН ФУТБОЛ
14:30 часа, Англия, Уулвърхямптън - Тотнъм (Диема Спорт 2)
14:30 часа, Англия Чемпиъншип, Съндърланд - Бирмингам (Нова Спорт)
15:00 часа, Испания, Райо Валекано - Жирона (Макс Спорт 4)
16:00 часа, Италия, Лече - Милан (РИНГ)
17:00 часа, Англия, Манчестър Юнайтед - Лутън (Нова Спорт)
17:00 часа, Англия, Арсенал - Бърнли (Диема Спорт 2)
17:15 часа, Испания, Алмерия - Реал Сосиедад (Макс Спoрт 4)
19:00 часа, Италия, Ювентус - Каляри (Макс Спорт 3)
19:30 часа, Германия, Бохум - Кьолн (Нова Спорт)
19:30 часа, Англия, Борнемут - Нюкасъл (Диема Спорт 2)
19:30 часа, Испания, Осасуна - Лас Палмас (Макс Спорт 4)
21:30 часа, Германия, Херта Берлин - Карлсруе (Нова Спорт)
21:45 часа, Италия, Монца - Торино (Макс Спорт 3)
22:00 часа, Испания, Реал Мадрид - Валенсия (Макс Спорт 4)
22:00 часа, Франция, Льо Авър - Монако (Диема Спорт 2)
22:30 часа, Португалия, Витория Гимараеш - Порто (РИНГ)
БАСКЕТБОЛ
18:00 часа, България, Черно море - Черноморец Бургас (b1b TV)
ВОЛЕЙБОЛ
16:55 часа, България, Славия - Левски (БНТ 3)
18:00 часа, Шампионска лига, Нефтохимик - Аркада Галац (Макс Спорт 1)
19:00 часа, България, Дея - ЦСКА (Макс Спорт 2)
21:30 часа, Италия, Тренто - Пиаченца (Макс Спорт 1)
ЗИМНИ СПОРТОВЕ
8:30 часа, Фигурно пързаляне: Гран при в Китай (Евроспорт)
11:00 часа, Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Леви (Евроспорт)
12:20 часа, Световна купа по ски-алпийски дисциплини (БНТ 3)
12:30 часа, Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Цермат Червиния (Евроспорт)
12:40 часа, Фигурно пързаляне: Гран при в Китай (Евроспорт 2)
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