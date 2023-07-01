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Спортът по телевизията днес, 1 юли

  • 07:47, 01.07.2023
  • 07:51, 01.07.2023
    • https://www.marica.bg/sport/drugi/sportat-po-televiziqta-dnes-1-yuli Marica.bg
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   Снимка: iqbal nuril anwar от Pixabay

БГ ФУТБОЛ
14:00 часа (Контрола) ЦСКА – Базел (Диема Спорт)

ФУТБОЛ
22:00 часа (ЕП до 21 г.) Испания – Швейцария (БНТ 3)

ЕВРОПЕЙСКИ ИГРИ
19:00 часа Бокс, финали (БНТ 3)

ВОЛЕЙБОЛ
11:30 часа (Лига на нациите, жени) Германия – САЩ (MAX Sport 2)

ТЕНИС
16:30 часа Турнир за мъже в Ийстборн (MAX Sport 1)
16:30 часа Турнир за мъже в Майорка (MAX Sport 3)

МОТОРНИ СПОРТОВЕ
13:00 часа (Формула 1) Гран При на Австрия, квалификация за спринт (Диема Спорт 2)
16:00 часа (Супербайк) Световен шампионат във Великобритания, първо състезание (Евроспорт 2)
17:00 часа (Суперсток) Световен шампионат във Великобритания, първо състезание (Евроспорт 2)
17:30 часа (Формула 1) Гран При на Австрия, спринт (Диема Спорт 2)

ДРУГИ СПОРТОВЕ
13:00 часа (Колоездене) Тур дьо Франс (Евроспорт 1)
13:00 часа (Ветроходство) Оушън Рейс, Генуа (Евроспорт 2)
14:30 часа (Голф) Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo (MAX Sport 4)
20:00 часа (Голф) PGA тур, Рокет Мортгидж Класик (Евроспорт 2)
21:30 часа (Бойни) Галавечер в Кардиф (MAX Sport 2)

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тв програми спорт телевизия запалянко
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