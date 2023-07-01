Спортът по телевизията днес, 1 юли

БГ ФУТБОЛ

14:00 часа (Контрола) ЦСКА – Базел (Диема Спорт)

ФУТБОЛ

22:00 часа (ЕП до 21 г.) Испания – Швейцария (БНТ 3)

ЕВРОПЕЙСКИ ИГРИ

19:00 часа Бокс, финали (БНТ 3)

ВОЛЕЙБОЛ

11:30 часа (Лига на нациите, жени) Германия – САЩ (MAX Sport 2)

ТЕНИС

16:30 часа Турнир за мъже в Ийстборн (MAX Sport 1)

16:30 часа Турнир за мъже в Майорка (MAX Sport 3)

МОТОРНИ СПОРТОВЕ

13:00 часа (Формула 1) Гран При на Австрия, квалификация за спринт (Диема Спорт 2)

16:00 часа (Супербайк) Световен шампионат във Великобритания, първо състезание (Евроспорт 2)

17:00 часа (Суперсток) Световен шампионат във Великобритания, първо състезание (Евроспорт 2)

17:30 часа (Формула 1) Гран При на Австрия, спринт (Диема Спорт 2)

ДРУГИ СПОРТОВЕ

13:00 часа (Колоездене) Тур дьо Франс (Евроспорт 1)

13:00 часа (Ветроходство) Оушън Рейс, Генуа (Евроспорт 2)

14:30 часа (Голф) Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo (MAX Sport 4)

20:00 часа (Голф) PGA тур, Рокет Мортгидж Класик (Евроспорт 2)

21:30 часа (Бойни) Галавечер в Кардиф (MAX Sport 2)