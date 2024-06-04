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Спортът по телевизиите днес, 4 юни

  • 10:53, 04.06.2024
  • 10:55, 04.06.2024
    • https://www.marica.bg/sport/drugi/sportat-po-televiziite-dnes-4-yuni Marica.bg
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   Снимка: GettyImages

ФУТБОЛ
19:00 часа (Контрола) Словения – Армения (Диема Спорт 2)
21:30 часа (Контрола) Румъния – България (БНТ 3)
21:45 часа (Контрола) Ейре – Унгария (Нова Спорт)
21:45 часа (Контрола) Португалия – Финландия (Диема Спорт 2)
21:45 часа (Контрола) Австрия – Сърбия (Диема Спорт)
22:00 часа (Контрола) Италия – Турция (Диема Спорт 3)

ВОЛЕЙБОЛ
09:30 часа (Лига на нациите) Полша – България (MAX Sport 1)

ТЕНИС
11:30 часа „Ролан Гарос“ (Евроспорт 1)
21:30 часа „Ролан Гарос“ (Евроспорт 1)

ДРУГИ СПОРТОВЕ
16:10 часа (Колоездене) Критериум Дофине (Евроспорт 2)

МИНИФУТБОЛ
19:00 часа (ЕП) България – Сърбия (БНТ 3)

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