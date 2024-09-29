Спортът по телевизиите днес, 29 септември

БГ ФУТБОЛ

16:15 часа - efbet Лига: ЦСКА 1948 - Ботев (Пловдив) (Диема Спорт)

18:45 часа - efbet Лига: Левски - Арда (Диема Спорт)

21:15 часа - efbet Лига: Ботев (Враца) - Лудогорец (Диема Спорт).

ФУТБОЛ

13:30 часа - Италия, Серия "А": Торино - Лацио (MAX Sport 3)

14:00 часа - Шотландия, Висша лига: Рейнджърс - Хибърниън (Ринг)

14:30 часа - Германия, Втора Бундеслига: Кьолн - Карлсруе (Диема Спорт 3)

14:30 часа - Германия, Втора Бундеслига: Хановер - Нюрнберг (Нова Спорт)

15:00 часа - Испания, Ла Лига: Селта - Жирона (MAX Sport 4)

16:00 часа - Италия, Серия "А": Рома - Венеция (MAX Sport 3)

16:00 часа - Англия, Висша лига: Ипсуич - Астън Вила (Диема Спорт 2)

16:30 часа - Германия, Втора Бундеслига: Холщайн Кийл - Айнтрахт Франкфурт (Диема Спорт 3)

17:00 часа - Англия, Чемпиъншип: Суонзи Сити - Бристъл Сити (Нова Спорт)

17:15 часа - Испания, Ла Лига: Атлетик (Билбао) - Севиля (МAX Sport 4)

17:45 часа - Нидерландия, Ередивизи: Валваайк - Аякс (Ринг)

18:30 часа - Англия, Висша лига: Манчестър Юнайтед - Тотнъм (Диема Спорт 2)

18:30 часа - Германия, Бундеслига: Хофенхайм - Вердер (Диема Спорт 3)

19:00 часа - Италия, Серия "А": Eмполи - Фиорентина (MAX Sport 3)

20:00 часа - Португалия, Примейра лига: Порто - Ароука (Ринг)

20:30 часа - Гърция, Суперлига: ПАОК - Арис (Диема Спорт 3)

21:30 часа - Гърция, Суперлига: АЕК - Панатинайкос (Диема Спорт 2)

21:45 часа - Франция, Лига 1: Страсбург - Марсилия (Нова Спорт)

21:45 часа - Италия, Серия "А": Наполи - Монца (MAX Sport 3)

22:00 часа - Испания, Ла Лига: Атлетико (Мадрид) - Реал (Мадрид) (MAX Sport 4)

22:00 часа - Нидерландия, Ередивизи: АЗ Алкмаар - Утрехт (Ринг)

ТЕНИС

8:00 часа - Турнир за мъже в Пекин (MAX Sport 1)

8:00 часа - Турнир за мъже в Токио (MAX Sport 3)

14:00 часа - Турнир за мъже в Пекин (MAX Sport 1)

БАСКЕТБОЛ

13:30 часа - Испания, Лига Ендеса: Барселона - Гранада (Диема Спорт 2)

14:00 часа - Испания, Лига Ендеса: Тенерифе - Баскония (Диема Спорт)

19:30 часа - Испания, Лига Ендеса: Лейма Коруна - Реал (Мадрид) (Нова Спорт)

ДРУГИ СПОРТОВЕ

8:15 часа - Moto 2: Състезание за Голямата награда на Индонезия (МАX Sport 2)

10:00 часа - Moto GP: Състезание за Голямата награда на Индонезия (MAX Sport 2)

10:00 часа - Текбол: Световни серии в Пекин, финал (Евроспорт 1)

13:00 часа - Мотокрос: Световен шампионат в Кастия Ла Манша, MX2 (Евроспорт 2)

14:00 часа - Мотокрос: Световен шампионат в Кастия Ла Манша, MXGP (Евроспорт 2)

14:00 часа - Голф (MAX Sport 2)

15:00 часа - Супербайк: Световен шампионат в Арагон, второ състезание (Евроспорт 2)

16:00 часа - Суперспорт: Световен шампионат в Арагон, второ състезание (Евроспорт 2)

17:15 часа - Снукър Инглиш оупън, финал (Евроспорт 2)

19:00 часа - Голф: Купата на президентите, Монреал (Евроспорт 2)

19:00 часа - Световен рали шампионат: Чили SS16 Bio Bio 2 WOLF PS (MAX Sport 1)

20:00 часа - NFL: Грийн Бей Пакърс - Минесота Вайкингс (MAX Sport 2)

21:00 часа - Снукър: Инглиш оупън, финал (Евроспорт 1)

22:00 часа - Автомобилизъм: Наскар - състезание в Канзас Сити (MAX Sport 1)

23:20 часа - NFL: Сан Франциско 49 - Ню Инглънд Пейтриътс (MAX Sport 2)