Спортът по телевизиите днес, 21 декември
- 08:18, 21.12.2024
- 08:53, 21.12.2024
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ФУТБОЛ
14:00 часа (Германия, Втора Бундеслига) Падерборн – Карлсруе (Диема Спорт)
14:00 часа (Германия, Втора Бундеслига) Хамбургер ШФ – Гройтер Фюрт (Диема Спорт2)
14:30 часа (Англия, Висша лига) Астън Вила – Манчестър Сити (Диема Спорт2)
14:30 часа (Англия, Чемпиъншип) Портсмут – Ковънтри (Нова Спорт)
15:00 часа (Испания, Ла Лига) Хетафе – Майорка (Макс Спорт4)
16:00 часа (Италия, Серия А) Торино – Болоня (Макс Спорт3)
16:30 часа (Германия, Първа Бундеслига) Айнтрахт (Франкфурт) – Майнц (Диема Спорт3)
17:00 часа (Англия, Висша лига) Брентфорд – Нотингам (Нова Спорт)
17:00 часа (Англия, Висша лига) Ипсуич – Нюкасъл (Диема Спорт)
17:00 часа (Англия, Висша лига) Уест Хям – Брайтън (Диема Спорт2)
17:15 часа (Испания, Ла Лига) Селта – Реал Сосиедад (Макс Спорт4)
19:00 часа (Купа на Франция) Фени-Онуа – Лион (Макс Спорт2)
19:00 часа (Италия, Серия А) Дженоа – Наполи (Макс Спорт3)
19:30 часа (Германия, Първа Бундеслига) Байер (Леверкузен) – Фрайбург (Диема Спорт3)
19:30 часа (Англия, Висша лига) Кристъл Палас – Арсенал (Диема Спорт2)
21:00 часа (Нидерландия, Ередивизи) АЗ Алкмаар – Твенте (Ринг)
21:30 часа (Германия, Втора Бундеслига) Нюрнберг – Айнтрахт (Брауншвайг) (Нова Спорт)
21:45 часа (Италия, Серия А) Лече – Лацио (Макс Спорт3)
22:00 часа (Испания, Ла Лига) Барселона – Атлетико (Мадрид) (Макс Спорт4)
22:15 часа (Португалия, Лига Португал) Морейрензе – Порто (Ринг)
БАСКЕТБОЛ
21:45 часа (Испания, Лига Ендеса) Тенерифе – Мурсия Баскетбол (Диема Спорт)
ГОЛФ
11:00 часа AfrAsia Bank Mauritius Open (Макс Спорт4)
ВОЛЕЙБОЛ
13:30 часа Световно клбно първенство (жени), втори полуфинал (Макс Спорт1)
ЗИМНИ СПОРТОВЕ
11:30 часа (Ски-алпийски дисциплини) Световна купа в Сент Мориц, супер Г, жени (Евроспорт)
12:30 часа (Ски-алпийски дисциплини) Световна купа във вал Гардена, спускане, мъже (Евроспорт)
13:15 часа (Биатлон) Световна купа в Гран Борнан, преследване, мъже (Евроспорт2)
15:00 часа (Сноуборд) Световна купа в Давос, паралелен гигантски слалом (БНТ3)
15:25 часа (Биатлон) Световна купа в Гран Борнан, преследване, жени (Евроспорт)
17:00 часа (Ски скокове) Световна купа в Енгелберг, голяма шанца, мъже (Евроспорт)
ТЕНИС
18:00 часа ATP Next Gen Finals, полуфинали (Макс Спорт1)
ХОКЕЙ НА ЛЕД
21:00 часа NHL: Нешвил Предатърс – Лос Анджелис Кингс (Макс Спорт2)