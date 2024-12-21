Спортът по телевизиите днес, 21 декември

ФУТБОЛ

14:00 часа (Германия, Втора Бундеслига) Падерборн – Карлсруе (Диема Спорт)

14:00 часа (Германия, Втора Бундеслига) Хамбургер ШФ – Гройтер Фюрт (Диема Спорт2)

14:30 часа (Англия, Висша лига) Астън Вила – Манчестър Сити (Диема Спорт2)

14:30 часа (Англия, Чемпиъншип) Портсмут – Ковънтри (Нова Спорт)

15:00 часа (Испания, Ла Лига) Хетафе – Майорка (Макс Спорт4)

16:00 часа (Италия, Серия А) Торино – Болоня (Макс Спорт3)

16:30 часа (Германия, Първа Бундеслига) Айнтрахт (Франкфурт) – Майнц (Диема Спорт3)

17:00 часа (Англия, Висша лига) Брентфорд – Нотингам (Нова Спорт)

17:00 часа (Англия, Висша лига) Ипсуич – Нюкасъл (Диема Спорт)

17:00 часа (Англия, Висша лига) Уест Хям – Брайтън (Диема Спорт2)

17:15 часа (Испания, Ла Лига) Селта – Реал Сосиедад (Макс Спорт4)

19:00 часа (Купа на Франция) Фени-Онуа – Лион (Макс Спорт2)

19:00 часа (Италия, Серия А) Дженоа – Наполи (Макс Спорт3)

19:30 часа (Германия, Първа Бундеслига) Байер (Леверкузен) – Фрайбург (Диема Спорт3)

19:30 часа (Англия, Висша лига) Кристъл Палас – Арсенал (Диема Спорт2)

21:00 часа (Нидерландия, Ередивизи) АЗ Алкмаар – Твенте (Ринг)

21:30 часа (Германия, Втора Бундеслига) Нюрнберг – Айнтрахт (Брауншвайг) (Нова Спорт)

21:45 часа (Италия, Серия А) Лече – Лацио (Макс Спорт3)

22:00 часа (Испания, Ла Лига) Барселона – Атлетико (Мадрид) (Макс Спорт4)

22:15 часа (Португалия, Лига Португал) Морейрензе – Порто (Ринг)

БАСКЕТБОЛ

21:45 часа (Испания, Лига Ендеса) Тенерифе – Мурсия Баскетбол (Диема Спорт)

ГОЛФ

11:00 часа AfrAsia Bank Mauritius Open (Макс Спорт4)

ВОЛЕЙБОЛ

13:30 часа Световно клбно първенство (жени), втори полуфинал (Макс Спорт1)

ЗИМНИ СПОРТОВЕ

11:30 часа (Ски-алпийски дисциплини) Световна купа в Сент Мориц, супер Г, жени (Евроспорт)

12:30 часа (Ски-алпийски дисциплини) Световна купа във вал Гардена, спускане, мъже (Евроспорт)

13:15 часа (Биатлон) Световна купа в Гран Борнан, преследване, мъже (Евроспорт2)

15:00 часа (Сноуборд) Световна купа в Давос, паралелен гигантски слалом (БНТ3)

15:25 часа (Биатлон) Световна купа в Гран Борнан, преследване, жени (Евроспорт)

17:00 часа (Ски скокове) Световна купа в Енгелберг, голяма шанца, мъже (Евроспорт)

ТЕНИС

18:00 часа ATP Next Gen Finals, полуфинали (Макс Спорт1)

ХОКЕЙ НА ЛЕД

21:00 часа NHL: Нешвил Предатърс – Лос Анджелис Кингс (Макс Спорт2)