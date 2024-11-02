Спортът по телевизиите днес, 2 ноември
- 08:16, 02.11.2024
- 10:10, 02.11.2024
- 2101
- 0
БГ ФУТБОЛ
12:00 часа (efbet Лига) Локомотив (София) – Арда (Диема Спорт)
14:30 часа (efbet Лига) Локомотив (Пловдив) – ЦСКА (Диема Спорт)
17:00 часа (efbet Лига) Крумовград – Спартак (Варна) (Диема Спорт)
ФУТБОЛ
14:00 часа (Германия, Втора бундеслига) Хановер – Карлсруе (Диема Спорт 3)
14:30 часа (Англия, Висша лига) Нюкасъл – Арсенал (Диема Спорт 2)
14:30 часа (Англия, Чемпиъншип) Сток Сити – Дарби Каунти (Нова Спорт)
15:00 часа (Испания, Примера дивисион) Осасуна – Валядолид (MAX Sport 4)
16:00 часа (Италия, Серия „А“) Болоня – Лече (MAX Sport 3)
17:00 часа (Англия, Висша лига) Борнемут – Манчестър Сити (Диема Спорт 3)
17:00 часа (Англия, Висша лига) Саутхемптън – Евертън (Нова Спорт)
17:00 часа (Англия, Висша лига) Ливърпул – Брайтън (Диема Спорт 2)
17:15 часа (Испания, Примера дивисион) Жирона – Леганес (MAX Sport 4)
17:30 часа (Нидерландия, Ередивизи) Вилем II – Твенте (Ринг)
19:00 часа (Италия, Серия „А“) Удинезе – Ювентус (MAX Sport 3)
19:30 часа (Англия, Висша лига) Уулвърхемптън – Кристъл Палас (Диема Спорт 2)
19:30 часа (Германия, Бундеслига) Борусия (Дортмунд) – РазенБалшпорт (Лайпциг) (Диема Спорт)
19:30 часа (Шотландия, Висша лига) Селтик – Абърдийн (Ринг)
19:30 часа (Англия, ФА Къп) Нортхемптън – Кетъринг (Нова Спорт)
21:30 часа (Германия, Втора бундеслига) Херта – Кьолн (Диема Спорт 3)
21:45 часа (Италия, Серия „А“) Монца – Милан (MAX Sport 3)
22:00 часа (Нидерландия, Ередивизи) Фейенорд – АЗ Алкмаар (Ринг)
22:00 часа (Франция, Лига 1) Сент Етиен – Страсбург (Диема Спорт 2)
БАСКЕТБОЛ
21:45 часа (Испания, Лига Ендеса) Манреса – Уникаха (Диема Спорт)
21:45 часа (Испания, Лига Ендеса) Гранада – Билбао Баскет (Нова Спорт)
ВОЛЕЙБОЛ
21:30 часа (Италия, Серия „А1“) Верона – Модена (MAX Sport 2)
ТЕНИС
15:00 часа Турнир за мъже в Париж (MAX Sport 1)
МОТОРНИ СПОРТОВЕ
08:50 часа (Мото GP) Гран При на Малайзия, спринт (MAX Sport 2)
12:30 часа (Автомобилизъм) 8 часа на Бахрейн (Евроспорт 1)
16:00 часа (Формула 1) Гран При на Бразилия, спринт (Диема Спорт 3)
20:00 часа (Формула 1) Гран При на Бразилия, квалификация (Диема Спорт 3)
ЗИМНИ СПОРТОВЕ
14:00 часа (Фигурно пързаляне) Гран При на Франция (Евроспорт 2)
16:40 часа (Фигурно пързаляне) Гран При на Франция (Евроспорт 2)
18:00 часа (Хокей на лед, НХЛ) Флорида Пантърс – Далас Старс (MAX Sport 2)
18:50 часа (Фигурно пързаляне) Гран При на Франция (Евроспорт 2)
20:40 часа (Фигурно пързаляне) Гран При на Франция (Евроспорт 2)
ДРУГИ СПОРТОВЕ
07:50 часа (Колоездене) Критериум Саитама (БНТ 3, (Евроспорт 1)
21:30 часа (Бокс) Галавечер в Бирмингам (MAX Sport 1)