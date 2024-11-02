Спортът по телевизиите днес, 2 ноември

БГ ФУТБОЛ

12:00 часа (efbet Лига) Локомотив (София) – Арда (Диема Спорт)

14:30 часа (efbet Лига) Локомотив (Пловдив) – ЦСКА (Диема Спорт)

17:00 часа (efbet Лига) Крумовград – Спартак (Варна) (Диема Спорт)

ФУТБОЛ

14:00 часа (Германия, Втора бундеслига) Хановер – Карлсруе (Диема Спорт 3)

14:30 часа (Англия, Висша лига) Нюкасъл – Арсенал (Диема Спорт 2)

14:30 часа (Англия, Чемпиъншип) Сток Сити – Дарби Каунти (Нова Спорт)

15:00 часа (Испания, Примера дивисион) Осасуна – Валядолид (MAX Sport 4)

16:00 часа (Италия, Серия „А“) Болоня – Лече (MAX Sport 3)

17:00 часа (Англия, Висша лига) Борнемут – Манчестър Сити (Диема Спорт 3)

17:00 часа (Англия, Висша лига) Саутхемптън – Евертън (Нова Спорт)

17:00 часа (Англия, Висша лига) Ливърпул – Брайтън (Диема Спорт 2)

17:15 часа (Испания, Примера дивисион) Жирона – Леганес (MAX Sport 4)

17:30 часа (Нидерландия, Ередивизи) Вилем II – Твенте (Ринг)

19:00 часа (Италия, Серия „А“) Удинезе – Ювентус (MAX Sport 3)

19:30 часа (Англия, Висша лига) Уулвърхемптън – Кристъл Палас (Диема Спорт 2)

19:30 часа (Германия, Бундеслига) Борусия (Дортмунд) – РазенБалшпорт (Лайпциг) (Диема Спорт)

19:30 часа (Шотландия, Висша лига) Селтик – Абърдийн (Ринг)

19:30 часа (Англия, ФА Къп) Нортхемптън – Кетъринг (Нова Спорт)

21:30 часа (Германия, Втора бундеслига) Херта – Кьолн (Диема Спорт 3)

21:45 часа (Италия, Серия „А“) Монца – Милан (MAX Sport 3)

22:00 часа (Нидерландия, Ередивизи) Фейенорд – АЗ Алкмаар (Ринг)

22:00 часа (Франция, Лига 1) Сент Етиен – Страсбург (Диема Спорт 2)

БАСКЕТБОЛ

21:45 часа (Испания, Лига Ендеса) Манреса – Уникаха (Диема Спорт)

21:45 часа (Испания, Лига Ендеса) Гранада – Билбао Баскет (Нова Спорт)



ВОЛЕЙБОЛ

21:30 часа (Италия, Серия „А1“) Верона – Модена (MAX Sport 2)

ТЕНИС

15:00 часа Турнир за мъже в Париж (MAX Sport 1)

МОТОРНИ СПОРТОВЕ

08:50 часа (Мото GP) Гран При на Малайзия, спринт (MAX Sport 2)

12:30 часа (Автомобилизъм) 8 часа на Бахрейн (Евроспорт 1)

16:00 часа (Формула 1) Гран При на Бразилия, спринт (Диема Спорт 3)

20:00 часа (Формула 1) Гран При на Бразилия, квалификация (Диема Спорт 3)

ЗИМНИ СПОРТОВЕ

14:00 часа (Фигурно пързаляне) Гран При на Франция (Евроспорт 2)

16:40 часа (Фигурно пързаляне) Гран При на Франция (Евроспорт 2)

18:00 часа (Хокей на лед, НХЛ) Флорида Пантърс – Далас Старс (MAX Sport 2)

18:50 часа (Фигурно пързаляне) Гран При на Франция (Евроспорт 2)

20:40 часа (Фигурно пързаляне) Гран При на Франция (Евроспорт 2)

ДРУГИ СПОРТОВЕ

07:50 часа (Колоездене) Критериум Саитама (БНТ 3, (Евроспорт 1)

21:30 часа (Бокс) Галавечер в Бирмингам (MAX Sport 1)