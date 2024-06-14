Спортът по телевизиите днес, 14 юни
- 09:17, 14.06.2024
- 09:18, 14.06.2024
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ФУТБОЛ
21:45 часа (Евро 2024) Церемония по откриването (БНТ 1, БНТ 3, Нова, Диема Спорт 3)
22:00 часа (Евро 2024) Германия – Шотландия (БНТ 1, БНТ 3, Нова, Диема Спорт 3)
ВОЛЕЙБОЛ
08:30 часа (Лига на нациите, жени) България – Бразилия (MAX Sport 2)
15:30 часа (Лига на нациите, жени) Китай – Германия (MAX Sport 2)
ТЕНИС
12:00 часа Турнир за мъже в Щутгарт (MAX Sport 1)
12:00 часа Турнир за мъже в Хертогенбосх (MAX Sport 3)
ДРУГИ СПОРТОВЕ
09:45 часа (Модерен петобой) Световно първенство в Чжанчжоу (БНТ 3)
12:30 часа (Модерен петобой) Световно първенство в Чжанчжоу (БНТ 3)
14:00 часа (Колоездене) Обиколка на Словения (Евроспорт 1)
16:00 часа (Колоездене) Обиколка на Белгия (Евроспорт 1)
18:00 часа (Маунтинбайк) Световна купа във Вал ди Соле, жени (Евроспорт 1)
18:45 часа (Маунтинбайк) Световна купа във Вал ди Соле, мъже (Евроспорт 1)