64
Подай сигнал Профил

Спортът по телевизиите днес, 14 юни

  • 09:17, 14.06.2024
  • 09:18, 14.06.2024
    • https://www.marica.bg/sport/drugi/sportat-po-televiziite-dnes-14-yuni Marica.bg
  • 140
  • 0
Принтирай

ФУТБОЛ
21:45 часа (Евро 2024) Церемония по откриването (БНТ 1, БНТ 3, Нова, Диема Спорт 3)
22:00 часа (Евро 2024) Германия – Шотландия (БНТ 1, БНТ 3, Нова, Диема Спорт 3)

ВОЛЕЙБОЛ
08:30 часа (Лига на нациите, жени) България – Бразилия (MAX Sport 2)
15:30 часа (Лига на нациите, жени) Китай – Германия (MAX Sport 2) 

ТЕНИС
12:00 часа Турнир за мъже в Щутгарт (MAX Sport 1)
12:00 часа Турнир за мъже в Хертогенбосх (MAX Sport 3)

ДРУГИ СПОРТОВЕ
09:45 часа (Модерен петобой) Световно първенство в Чжанчжоу (БНТ 3)
12:30 часа (Модерен петобой) Световно първенство в Чжанчжоу (БНТ 3)
14:00 часа (Колоездене) Обиколка на Словения (Евроспорт 1)
16:00 часа (Колоездене) Обиколка на Белгия (Евроспорт 1)
18:00 часа (Маунтинбайк) Световна купа във Вал ди Соле, жени (Евроспорт 1)
18:45 часа (Маунтинбайк) Световна купа във Вал ди Соле, мъже (Евроспорт 1)

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки
тв програми спорт телевизия запалянко
Последвайте ни и в google news бутон
Коментирай

Още от категорията

Водещи новини

Последни новини

Виж всички новини

Препоръчани новини

Анкета

Допринася ли Гребната за добро качество на живот и активен отдих в Пловдив?

Резултати