Спортът по телевизиите днес, 1 септември

БГ ФУТБОЛ

17:00 часа - efbet Лига: Локомотив (Пд) - Локомотив (Сф) (Диема Спорт)

19:15 часа - efbet Лига: Хебър - Берое (Диема Спорт)

21:30 часа - efbet Лига: Лудогорец - Черно море (Диема Спорт)

ФУТБОЛ

15:30 часа - Англия, Висша лига: Нюкасъл - Тотнъм (Диема Спорт 2)

15:30 часа - Англия, Висша лига: Челси - Кристъл Палас (Нова Спорт)

18:00 часа - Англия, Висша лига: Манчестър Юнайтед - Ливърпул (Диема Спорт 2)

18:00 часа - Испания, Ла Лига: Осасуна - Селта (MAX Sport 4)

18:00 часа - Франция, Лига 1: Реймс - Рен (Нова Спорт)

18:30 часа - Германия, Бундеслига: Байерн - Фрайбург (Диема Спорт 3)

19:30 часа - Италия, Серия "А": Фиорентина - Монца (MAX Sport 3)

20:00 часа - Испания, Ла Лига: Севиля - Жирона (MAX Sport 4)

20:30 часа - Гърция, Суперлига: Атромитос - ПАОК (Диема Спорт 3)

21:45 часа - Италия, Серия "А": Ювентус - Рома (MAX Sport 3)

21:45 часа - Франция, Лига 1: Лил - ПСЖ (Диема Спорт 2)

22:30 часа - Испания, Ла Лига: Реал (Мадрид) - Бетис (MAX Sport 4)

ТЕНИС

18:00 часа - Турнир от Големия шлем US Open (Евроспорт 2)

19:00 часа - Турнир от Големия шлем US Open (Евроспорт 1)

1 септември (неделя)

00:00 часа - Турнир от Големия шлем US Open (Евроспорт 1, Евроспорт 2)

ДРУГИ СПОРТОВЕ

11:30 часа - Моторни спортове: Европейски рали шампионат - Великобритания (MAX Sport 2)

16:00 часа - Формула 1, Гран При на Италия на пистата "Монца" (Диема Спорт 3)

16:00 часа - Моторни спортове: Европейски рали шампионат - Великобритания (MAX Sport 2)

2 септември (понеделник)

1:00 часа - Наскар Къп Серии: Състезание в Южна Каролина (МAX Sport 2)