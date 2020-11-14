Спортът днес по телевизията
- 14.11.2020 | 12:08
- Юлиян Ангелов
- 446 прегледа
- 0 коментара
Свързани новини
Телевизионният спорт, изберете си
12:30 ТЕНИС НА МАСА: Световна купа, четвъртфинал, БНТ3 и Евроспорт
12:45 АВТОМОБИЛИЗЪМ: Световен ендурънс шампионат, Бахрейн, Евроспорт 2
14:00 ФОРМУЛА 1: Квалификация за Гран При на Турция, Диема спорт
14:15 MOTO GP: Квалификация за Гран При на Валенсия, MaxSport1
15:00 ТЕНИС, ATP, SOFIA OPEN: Турнир в София, Яник Синер - Вашек Поспишил, Диема спорт 2
15:30 ТЕНИС: Турнир в Линц, Евроспорт 2
15:45 ФУТБОЛ, КУПА НА БЪЛГАРИЯ: Ботев Ихтиман - ЦСКА, Диема спорт
16:00 ТУРИСТИЧЕСКИ АВТОМОБИЛИ: Световна купа, Арагон, Евроспорт
17:00 ФУТБОЛ, АНГЛИЯ, ЛИГА 1: Съндърланд - МК Донс, Нова спорт
17:30 ТЕНИС: Турнир в Линц, Евроспорт 2
18:00 КОЛОЕЗДЕНЕ: Европейско първенство на писта, Пловдив, БНТ3 и Евроспорт
19:00 БАСКЕТБОЛ, БЪЛГАРИЯ, НБЛ: Балкан - Берое, MaxSport2
19:00 БАСКЕТБОЛ, ВТБ ЛИГА: Жельона гура - УНИКС, Диема спорт
19:30 АВТОМОБИЛИЗЪМ: Световен ендурънс шампионат, Бахрейн, Евроспорт 2
21:35 ФУТБОЛ, ЛИГА НА НАЦИИТЕ: Португалия - Франция, БНТ3
02:00 UFC: Пол Фелдър - Рафаел дос Анджос, MaxSport2
Коментари (0)
Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни