Спортът днес по телевизията

12:30 ТЕНИС НА МАСА: Световна купа, четвъртфинал, БНТ3 и Евроспорт

12:45 АВТОМОБИЛИЗЪМ: Световен ендурънс шампионат, Бахрейн, Евроспорт 2

14:00 ФОРМУЛА 1: Квалификация за Гран При на Турция, Диема спорт

14:15 MOTO GP: Квалификация за Гран При на Валенсия, MaxSport1

15:00 ТЕНИС, ATP, SOFIA OPEN: Турнир в София, Яник Синер - Вашек Поспишил, Диема спорт 2

15:30 ТЕНИС: Турнир в Линц, Евроспорт 2

15:45 ФУТБОЛ, КУПА НА БЪЛГАРИЯ: Ботев Ихтиман - ЦСКА, Диема спорт

16:00 ТУРИСТИЧЕСКИ АВТОМОБИЛИ: Световна купа, Арагон, Евроспорт

17:00 ФУТБОЛ, АНГЛИЯ, ЛИГА 1: Съндърланд - МК Донс, Нова спорт

17:30 ТЕНИС: Турнир в Линц, Евроспорт 2

18:00 КОЛОЕЗДЕНЕ: Европейско първенство на писта, Пловдив, БНТ3 и Евроспорт

19:00 БАСКЕТБОЛ, БЪЛГАРИЯ, НБЛ: Балкан - Берое, MaxSport2

19:00 БАСКЕТБОЛ, ВТБ ЛИГА: Жельона гура - УНИКС, Диема спорт

19:30 АВТОМОБИЛИЗЪМ: Световен ендурънс шампионат, Бахрейн, Евроспорт 2

21:35 ФУТБОЛ, ЛИГА НА НАЦИИТЕ: Португалия - Франция, БНТ3

02:00 UFC: Пол Фелдър - Рафаел дос Анджос, MaxSport2