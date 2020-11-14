Следвайте ни
Пловдив 13°
Подай сигнал Профил

Спортът днес по телевизията

  • 14.11.2020 | 12:08
    • https://www.marica.bg/drugi/sportat-dnes-po-televiziqta Marica.bg
  • Юлиян Ангелов
  • 446 прегледа
  • 0 коментара
Принтирай
viber icon

Свързани новини

12:30 ТЕНИС НА МАСА: Световна купа, четвъртфинал, БНТ3 и Евроспорт

12:45 АВТОМОБИЛИЗЪМ: Световен ендурънс шампионат, Бахрейн, Евроспорт 2

14:00 ФОРМУЛА 1: Квалификация за Гран При на Турция, Диема спорт

14:15 MOTO GP: Квалификация за Гран При на Валенсия, MaxSport1

15:00 ТЕНИС, ATP, SOFIA OPEN: Турнир в София, Яник Синер - Вашек Поспишил, Диема спорт 2

15:30 ТЕНИС: Турнир в Линц, Евроспорт 2

15:45 ФУТБОЛ, КУПА НА БЪЛГАРИЯ: Ботев Ихтиман - ЦСКА, Диема спорт

16:00 ТУРИСТИЧЕСКИ АВТОМОБИЛИ: Световна купа, Арагон, Евроспорт

17:00 ФУТБОЛ, АНГЛИЯ, ЛИГА 1: Съндърланд - МК Донс, Нова спорт

17:30 ТЕНИС: Турнир в Линц, Евроспорт 2

18:00 КОЛОЕЗДЕНЕ: Европейско първенство на писта, Пловдив, БНТ3 и Евроспорт

19:00 БАСКЕТБОЛ, БЪЛГАРИЯ, НБЛ: Балкан - Берое, MaxSport2

19:00 БАСКЕТБОЛ, ВТБ ЛИГА: Жельона гура - УНИКС, Диема спорт

19:30 АВТОМОБИЛИЗЪМ: Световен ендурънс шампионат, Бахрейн, Евроспорт 2

21:35 ФУТБОЛ, ЛИГА НА НАЦИИТЕ: Португалия - Франция, БНТ3

02:00 UFC: Пол Фелдър - Рафаел дос Анджос, MaxSport2

Свързани новини

телевизия събота спорт твпрограма футбол тенис
viber icon
Юлиян Ангелов

Юлиян Ангелов

Журналист - екип "Спорт"

Юлиян Ангелов от юни 1992 година работи в спортния екип на вестник "Марица". Към момента и за Спорт в marica.bg.   Още

Още от категорията

Виж всички

Топ новини

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Последни новини

Виж всички

Препоръчани новини