Спорт по телевизите в понеделник, 23 декември
- 08:06, 23.12.2024
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ФУТБОЛ
15:00 часа (Гърция, Суперлига) Астерас Триполис – Арис (Нова Спорт)
19:30 часа (Италия, Серия „А“) Фиорентина – Удинезе (MAX Sport 3)
20:45 часа (Португалия, Лига Португал) Бенфика – Ещорил (Ринг)
21:45 часа (Италия, Серия „А“) Интер – Комо (MAX Sport 3)
22:00 часа (Англия, Лига 1) Кроули – Бирмингам (Диема Спорт 2)
ЗИМНИ СПОРТОВЕ
10:50 часа (Алпийски ски) Световна купа в Алта Бадия, слалом, мъже, първи манш (БНТ 3, Евроспорт 1)
14:20 часа (Алпийски ски) Световна купа в Алта Бадия, слалом, мъже, втори манш (БНТ 3, Евроспорт 1)
21:00 часа (Хокей на лед, НХЛ) Торонто Мейпъл Лийфс – Уинипег Джетс (MAX Sport 1)
23:30 часа (Хосей на лед, НХЛ) Вегас Голдън Найтс – Сиатъл Кракен (MAX Sport 2)
ДРУГИ СПОРТОВЕ
14:35 часа (Колокрос) Суперпрестиж в Мол (Евроспорт 2)
16:05 часа (Колокрос) Суперпрестиж в Мол (Евроспорт 2)