Спорт по телевизията в първия ден на март

ФУТБОЛ

19:15 часа (Купа на Франция) Нант – Ланс (MAX Sport 4)

21:00 часа (Купа на Нидерландия) Хееренвеен – Фейенорд (MAX Sport 3)

21:45 часа (Англия, Висша лига) Арсенал – Евертън (Диема Спорт 3)

21:45 часа (Англия, ФА Къп) Манчестър Юнайтед – Уест Хям (Диема Спорт 2)

21:55 часа (Англия, ФА Къп) Шефилд Юнайтед – Тотнъм (Нова Спорт)

22:00 часа (Англия, Висша лига) Ливърпул – Уулвърхемптън (Диема Спорт)

22:00 часа (Купа на Франция) Марсилия – Анси (MAX Sport 4)



ВОЛЕЙБОЛ

19:00 часа (Шампионска лига) Вакъфбанк – Лодз (MAX Sport 3)

ТЕНИС

12:00 часа Турнир за мъже в Дубай (MAX Sport 1)

17:00 часа Турнир за мъже в Дубай (MAX Sport 1)

19:00 часа Турнир за мъже в Сантяго (MAX Sport 2)

ЗИМНИ СПОРТОВЕ

11:50 часа (Северна комбинация) Световен шампионат в Планица (Евроспорт 1)

13:20 часа (Ски-бягане) Световен шампионат в Планица (Евроспорт 1)

16:00 часа (Северна комбинация) Световен шампионат в Планица (Евроспорт 1)

18:20 часа (Ски-скокове) Световен шампионат в Планица (Евроспорт 1)

ДРУГИ СПОРТОВЕ

19:35 часа (Хандбал, ШЛ) ОТР Банк Пик Сегет – Нант (b1b Box)

21:35 часа (Хандбал, ШЛ) ПСЖ – Телеком Веспрем (b1b Box)