Спорт по телевизията в първия ден на март
- 08:23, 01.03.2023
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ФУТБОЛ
19:15 часа (Купа на Франция) Нант – Ланс (MAX Sport 4)
21:00 часа (Купа на Нидерландия) Хееренвеен – Фейенорд (MAX Sport 3)
21:45 часа (Англия, Висша лига) Арсенал – Евертън (Диема Спорт 3)
21:45 часа (Англия, ФА Къп) Манчестър Юнайтед – Уест Хям (Диема Спорт 2)
21:55 часа (Англия, ФА Къп) Шефилд Юнайтед – Тотнъм (Нова Спорт)
22:00 часа (Англия, Висша лига) Ливърпул – Уулвърхемптън (Диема Спорт)
22:00 часа (Купа на Франция) Марсилия – Анси (MAX Sport 4)
ВОЛЕЙБОЛ
19:00 часа (Шампионска лига) Вакъфбанк – Лодз (MAX Sport 3)
ТЕНИС
12:00 часа Турнир за мъже в Дубай (MAX Sport 1)
17:00 часа Турнир за мъже в Дубай (MAX Sport 1)
19:00 часа Турнир за мъже в Сантяго (MAX Sport 2)
ЗИМНИ СПОРТОВЕ
11:50 часа (Северна комбинация) Световен шампионат в Планица (Евроспорт 1)
13:20 часа (Ски-бягане) Световен шампионат в Планица (Евроспорт 1)
16:00 часа (Северна комбинация) Световен шампионат в Планица (Евроспорт 1)
18:20 часа (Ски-скокове) Световен шампионат в Планица (Евроспорт 1)
ДРУГИ СПОРТОВЕ
19:35 часа (Хандбал, ШЛ) ОТР Банк Пик Сегет – Нант (b1b Box)
21:35 часа (Хандбал, ШЛ) ПСЖ – Телеком Веспрем (b1b Box)
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