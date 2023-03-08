Спорт по телевизията на 8 март
- 10:26, 08.03.2023
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ФУТБОЛ
14:00 часа (Купа на Азия за младежи) Йордания (U20) – Оман (U20) (Нова Спорт)
17:30 часа (Гърция, Суперлига) Атромитос – АЕК (Нова Спорт)
22:00 часа (Шампионска лига) Байерн – ПСЖ (bTV Action)
22:00 часа (Шампионска лига) Тотнъм – Милан (Ринг)
БАСКЕТБОЛ
19:30 часа (Евролига) Макаби (Тел Авив) – Фенербахче (MAX Sport 2)
20:30 часа (Еврокъп) Бург-ан-Брес – Ховентут (MAX Sport 3)
21:30 часа (Евролига) Цървена звезда – Анадолу Ефес (MAX Sport 2)
ВОЛЕЙБОЛ
20:30 часа (Шампионска лига) Берлин Волейс – Перуджа (MAX Sport 4)
ТЕНИС
21:00 часа Турнир за мъже в Индиън Уелс (MAX Sport 1)
ЗИМНИ СПОРТОВЕ
08:55 часа (Биатлон) Световно първенство за младежи в Шчучинск (БНТ 3)
11:55 часа (Биатлон) Световно първенство за младежи в Шчучинск (БНТ 3)
ДРУГИ СПОРТОВЕ
08:30 часа (Снукър) Шампионат на шестте червени (Евроспорт 1)
13:30 часа (Снукър) Шампионат на шестте червени (Евроспорт 2)
14:15 часа (Колоездене) Тирено Адриатико (Евроспорт 1)
17:00 часа (Колоездене) Пробег Париж – Ница (Евроспорт 1)
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