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Спорт по телевизията на 8 март

  • 10:26, 08.03.2023
    • https://www.marica.bg/sport/drugi/sport-po-televiziqta-na-8-mart Marica.bg
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ФУТБОЛ
14:00 часа (Купа на Азия за младежи) Йордания (U20) – Оман (U20) (Нова Спорт)
17:30 часа (Гърция, Суперлига) Атромитос – АЕК (Нова Спорт)
22:00 часа (Шампионска лига) Байерн – ПСЖ (bTV Action)
22:00 часа (Шампионска лига) Тотнъм – Милан (Ринг)

БАСКЕТБОЛ
19:30 часа (Евролига) Макаби (Тел Авив) – Фенербахче (MAX Sport 2)
20:30 часа (Еврокъп) Бург-ан-Брес – Ховентут (MAX Sport 3)
21:30 часа (Евролига) Цървена звезда – Анадолу Ефес (MAX Sport 2)

ВОЛЕЙБОЛ
20:30 часа (Шампионска лига) Берлин Волейс – Перуджа (MAX Sport 4)

ТЕНИС
21:00 часа Турнир за мъже в Индиън Уелс (MAX Sport 1)

ЗИМНИ СПОРТОВЕ
08:55 часа (Биатлон) Световно първенство за младежи в Шчучинск (БНТ 3)
11:55 часа (Биатлон) Световно първенство за младежи в Шчучинск (БНТ 3)

ДРУГИ СПОРТОВЕ
08:30 часа (Снукър) Шампионат на шестте червени (Евроспорт 1)
13:30 часа (Снукър) Шампионат на шестте червени (Евроспорт 2)
14:15 часа (Колоездене) Тирено Адриатико (Евроспорт 1)
17:00 часа (Колоездене) Пробег Париж – Ница (Евроспорт 1)


 

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Спорт футбол телевизия Пловдив
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