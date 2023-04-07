Спорт по телевизията на 7 април

БГ ФУТБОЛ

17:00 часа - Втора лига, 25 кръг: Дунав (Русе) - Крумовград (Диема Спорт)

19:30 часа - Еfbet Лига, 25 кръг: Локомотив (Пд) - Септември (Сф) (Диема Спорт)

ФУТБОЛ

14:30 часа - Англия, Чемпиъншип: Милуол - Лутън (Диема Спорт 2)

17:00 часа - Англия, Чемпиъншип: Уотфорд - Хъдърсфийлд (Диема Спорт 2)

17:00 часа - Англия, Чемпиъншип: Оксфорд Юнайтед - Шефилд Уензди (Нова Спорт)

18:00 часа - Италия, Серия "А": Салернитана - Интер (MAX Sport 3)

19:30 часа - Англия, Чемпиъншип: Съндърланд - Хъл Сити (Диема Спорт 2)

20:00 часа - Италия, Серия "А": Лече - Наполи (MAX Sport 3)

20:00 часа - Португалия, Примейра лига: Бенфика - Порто (Ринг)

22:00 часа - Англия, Чемпиъншип: Мидълзбро - Бърнли (Диема Спорт 2)

22:00 часа - Италия, Серия "А": Милан - Емполи (Ринг)

22:00 часа - Испания, Ла Лига: Севиля - Селта (MAX Sport 4)

22:00 часа - Франция, Лига 1: Ланс - Страсбург (Диема Спорт 3)

TEНИС

14:00 часа - Турнир за мъже ATP 250 в Ещорил (MAX Sport 1)

20:00 часа - Турнир ATP 250 в Хюстън (MAX Sport 1)

БАСКЕТБОЛ

21:30 часа - Евролига: Олимпия Милано - Барселона (МAX Sport 2)

22:10 часа - Евролига: Монако - Партизан (MAX Sport 3)

ВОЛЕЙБОЛ

18:00 часа - България, НВЛ Ефбет Суперволей (1/4-финал): Берое - Хебър (b1b Box)

ДРУГИ СПОРТОВЕ

15:30 часа - Бойно събитие в Банкок, Тайланд (Диема Спорт 3)

16:30 часа - Колоездене: Обиколка на Баския, пети етап, мъже (Евроспорт 1)

21:00 часа - Кърлинг: Световен шампионат в Отава, Република Корея - Италия, групова фаза, мъже (Евроспорт 1)

22:00 часа - Голф, US Мастърс 2023 (Нова Спорт)

8 април (събота)

5:00 часа - Боксово събитие на Шоубокс в Брукс, САЩ (Диема Спорт 3)