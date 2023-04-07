Спорт по телевизията на 7 април
- 09:40, 07.04.2023
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БГ ФУТБОЛ
17:00 часа - Втора лига, 25 кръг: Дунав (Русе) - Крумовград (Диема Спорт)
19:30 часа - Еfbet Лига, 25 кръг: Локомотив (Пд) - Септември (Сф) (Диема Спорт)
ФУТБОЛ
14:30 часа - Англия, Чемпиъншип: Милуол - Лутън (Диема Спорт 2)
17:00 часа - Англия, Чемпиъншип: Уотфорд - Хъдърсфийлд (Диема Спорт 2)
17:00 часа - Англия, Чемпиъншип: Оксфорд Юнайтед - Шефилд Уензди (Нова Спорт)
18:00 часа - Италия, Серия "А": Салернитана - Интер (MAX Sport 3)
19:30 часа - Англия, Чемпиъншип: Съндърланд - Хъл Сити (Диема Спорт 2)
20:00 часа - Италия, Серия "А": Лече - Наполи (MAX Sport 3)
20:00 часа - Португалия, Примейра лига: Бенфика - Порто (Ринг)
22:00 часа - Англия, Чемпиъншип: Мидълзбро - Бърнли (Диема Спорт 2)
22:00 часа - Италия, Серия "А": Милан - Емполи (Ринг)
22:00 часа - Испания, Ла Лига: Севиля - Селта (MAX Sport 4)
22:00 часа - Франция, Лига 1: Ланс - Страсбург (Диема Спорт 3)
TEНИС
14:00 часа - Турнир за мъже ATP 250 в Ещорил (MAX Sport 1)
20:00 часа - Турнир ATP 250 в Хюстън (MAX Sport 1)
БАСКЕТБОЛ
21:30 часа - Евролига: Олимпия Милано - Барселона (МAX Sport 2)
22:10 часа - Евролига: Монако - Партизан (MAX Sport 3)
ВОЛЕЙБОЛ
18:00 часа - България, НВЛ Ефбет Суперволей (1/4-финал): Берое - Хебър (b1b Box)
ДРУГИ СПОРТОВЕ
15:30 часа - Бойно събитие в Банкок, Тайланд (Диема Спорт 3)
16:30 часа - Колоездене: Обиколка на Баския, пети етап, мъже (Евроспорт 1)
21:00 часа - Кърлинг: Световен шампионат в Отава, Република Корея - Италия, групова фаза, мъже (Евроспорт 1)
22:00 часа - Голф, US Мастърс 2023 (Нова Спорт)
8 април (събота)
5:00 часа - Боксово събитие на Шоубокс в Брукс, САЩ (Диема Спорт 3)
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