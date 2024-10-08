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Спорт по телевизиите във вторник, 8 октомври

  • 08:07, 08.10.2024
    • https://www.marica.bg/sport/drugi/sport-po-televiziite-vav-vtornik-8-oktomvri Marica.bg
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БАСКЕТБОЛ
19:00 часа (Еврокупа) Улвс – Улм (MAX Sport 2)
21:00 часа (Еврокупа) Венеция – Бург-ан-Брес (MAX Sport 1)

ТЕНИС
07:30 часа Турнир за мъже в Шанхай (MAX Sport 1)
13:30 часа Турнир за мъже в Шанхай (MAX Sport 1)

ДРУГИ СПОРТОВЕ
09:00 часа (Снукър) Открито първенство на Ухан (Евроспорт 1)
14:30 часа (Снукър) Открито първенство на Ухан (Евроспорт 1)
15:00 часа (Колоездене) Симач тур, жени (Евроспорт 2)
16:30 часа (Колоездене) Тре вали (Евроспорт 2)

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Спорт тенис баскетбол Шанхай
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