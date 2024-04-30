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Спорт по телевизиите във вторник, 30 април

  • 09:30, 30.04.2024
    • https://www.marica.bg/sport/drugi/sport-po-televiziite-vav-vtornik-30-april Marica.bg
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СВЕТОВЕН ФУТБОЛ
22:00 часа, Англия Чемпиъншип, Ковънтри - Ипсуич (Диема Спорт 2)
22:00 часа, Шампионска лига 1/2-финал, Байерн (Мюнхен) - Реал (Мадрид) (Макс Спорт 3)

ТЕНИС
12:00 часа, Тенис турнир в Мадрид (Макс Спорт 1)

БАСКЕТБОЛ
20:00 часа, Евролига, Макаби Тел Авив - Панатинайкос (Макс Спорт 2)
21:30 часа, Евролига, Олимпиакос - Барселона (Макс Спорт 4)

ДРУГИ СПОРТОВЕ
12:00 часа, Снукър, Световен шампионат в Шефилд (Евроспорт 1)
16:30 часа, Колоездене, Обиколка на Испания (Евроспорт 2)

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Реал Мадрид Байерн Мюнхен Шампионска лига Ипсуич
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