Спорт по телевизиите във вторник, 3 октомври
- 08:45, 03.10.2023
- 95
- 0
11.30 Тенис, турнир в Пекин МАХ Спорт 1
12.30 Тенис, турнир в Астана (финал) МАХ Спорт 3
13.00 "Кавазаки" - "Улсан" Нова спорт
14.00 Колоездене: Бинш - Чимей - Бинш, жени Евроспорт 2
15.00 "Патум Юнайтед" - "Джохор" Нова спорт
15.00 "Наполи" - "Реал" (младежи) МАХ Спорт 2
15.00 Снукър: Инглиш оупън, втори кръг Евроспорт 1
17.30 "Беласица" - "Монтана" Диема спорт
17.30 Колоездене: Обиколка на Мюнстерланд, мъже Евроспорт 2
19.00 "Насаджи" - "Ал Хилал" Диема спорт 3
19.00 "Ал Файха" - "Пахтакор" Нова спорт
19.45 "Залцбург" - "Реал Сосиедад" МАХ Спорт 3
19.45 "Унион" - "Брага" МАХ Спорт 4
21.00 Снукър: Инглиш оупън, втори кръг Евроспорт 1
21.30 "Лутън" - "Бърнли" Диема спорт 2
22.00 "Ланс" - "Арсенал" МАХ Спорт 1
22.00 "Манчестър Юнайтед" - "Галатасарай" МАХ Спорт 2
22.00 "Наполи" - "Реал" МАХ Спорт 3
22.00 "Интер" - "Бенфика" МАХ Спорт 4
22.00 "Стоук" - "Саутхемптън" Нова спорт
03.30 "Формалеза" - "Коринтианс" МАХ Спорт 4
03.30 НХЛ, "Чикаго" - "Детройт" МАХ Спорт 2
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