Спорт по телевизиите във вторник, 3 декември
- 08:28, 03.12.2024
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10.00 „Сентрал Коуст“ - „Йокохама“ Нова спорт
12.00 „Поханг“ - „Висел“ Нова спорт
12.30 ЦСКА 1948 - „Септември“ Диема спорт
14.00 „Джонбук“ -“ Бурирам“ Нова спорт
15.00 „Черно море“ - „Локомотив“ (Сф) Диема спорт
16.00 „Пахтахор“ - „Ал Аин“ Диема спорт 3
16.00 „Истиклол“ - „Сепахан“ Нова спорт
17.05 Биатлон: Световна купа в Контиолахти, индивидуално, мъже Евроспорт 1
17.30 ЦСКА - „Спартак“ Диема спорт
19.00 „Регенсбург“ - „Щутгарт“ Диема спорт 3
19.00 „Арминия“ - „Фрайбург“ Нова спорт
19.00 Волейбол, „Проект Варшава“ - „Берлин“ МАХ Спорт 1
19.30 „Болоня“ - „Монца“ МАХ Спорт 3
19.30 Волейбол, „Гийзен“ - „Веро Волей“ МАХ Спорт 2
20.00 „Майорка“ - „Барселона“ МАХ Спорт 4
21.15 Баскетбол, „Панатинайкос“ - „Барселона“ МАХ Спорт 1
21.30 „Ипсуич“ - „Кристъл Палас“ Диема спорт 2
21.45 „Байерн“ - „Байер“ Диема спорт 3
21.45 „Вердер“ -“ Дармщад“ Нова спорт
21.45 Волейбол, „Милано“ - „Варта“ МАХ Спорт 2
22.00 „Милан“ - „Сасуоло“ МАХ Спорт 3
22.15 „Лестър“ - „Уест Хем“ Диема спорт
03.00 НХЛ, „Минесота“ - „Ванкувър“ МАХ Спорт 2