Спорт по телевизиите във вторник, 27 август

ФУТБОЛ

19:00 часа - България, Втора лига: Пирин - Етър (Диема Спорт)

20:00 часа - Испания, Ла Лига: Майорка - Севиля (МАX Sport 4)

21:45 часа - Купа на Германия: Пройсен Мюнстер - Щутгарт (Диема Спорт 3)

22:00 часа - Англия, Карабао Къп: Бирмингам - Фулъм (Диема Спорт 2)

22:00 часа - Шампионска лига: Спарта (Прага) - Малмьо (MAX Sport 1)

22:00 часа - Шампионска лига: Галатасарай - Йънг Бойс (MAX Sport 2)

22:00 часа - Шампионска лига: Залцбург - Динамо (Киев) (MAX Sport 3)

22:30 часа - Испания, Ла Лига: Райо Валекано - Барселона (MAX Sport 4)

ТЕНИС

5:00 часа - Tурнир от Големиш шлем US Open (Евроспорт 1, Евроспорт 2)

18:00 часа - Tурнир от Големиш шлем US Open (Евроспорт 2)

19:00 часа - Tурнир от Големиш шлем US Open (Евроспорт 1)

ДРУГИ СПОРТОВЕ

14:00 часа - Колоездене: Обиколка на Испания, десети етап, мъже (Евроспорт 1)

17:00 часа - Волейбол: Световно първенство за юноши под 17 години (MAX Sport 2)