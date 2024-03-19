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Спорт по телевизиите във вторник, 19 март

  • 08:29, 19.03.2024
    • https://www.marica.bg/sport/drugi/sport-po-televiziite-vav-vtornik-19-mart Marica.bg
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БАСКЕТБОЛ
19:30 часа (Евролига) Анадолу Ефес – Олимпиакос (MAX Sport 2)
21:30 часа (Евролига) Партизан – Болоня (MAX Sport 2)

ВОЛЕЙБОЛ
19:00 часа (Шампионска лига, жени) Фенербахче – Веро Волей (Милано) (MAX Sport 1)
19:00 часа (Купа на CEV) Жешув – Люнебург (MAX Sport 3)

ДРУГИ СПОРТОВЕ
08:30 часа (Снукър) Уърлд Оупън (Евроспорт 1)
13:30 часа (Снукър) Уърлд Оупън (Евроспорт 1)
16:00 часа (Колоездене) Обиколка на Каталуня (Евроспорт 2)

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Спорт баскетбол волейбол колоездене
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