Спорт по телевизиите във вторник, 17 септември
- 08:22, 17.09.2024
- 206
- 0
13.00 „Гуанджоу“ - „Йокохама Маринорс“ Нова спорт
15.00 „Ювентус“ - ПСВ „Айндховен“ (младежи) МАХ Спорт 2
15.00 „Шанхай Шенхуа“ - „Поханг“ Нова спорт
15.00 Снукър: Инглиш оупън, първи кръг Евроспорт 1
17.00 „Пахтакор“ - „Ал Уасъл“ Нова спорт
19.00 „Ал Раян“ - „Ал Хилал“ Диема спорт 3
19.00 „Истиклол“ - „Шарджа“ Нова спорт
19.45 „Ювентус“ - ПСВ „Айндховен“ МАХ Спорт 3
19.45 „Йънг Бойс“ - „Астън Вила“ МАХ Спорт 4
20.00 Тенис, Григор Димитров - Новак Джокович Би Ти ВИ Екшън
21.00 Снукър: Инглиш оупън, първи кръгЕвроспорт 1
21.45 „Престън“ - „Фулъм“ Нова спорт
21.45 „Евертън“ - „Саутхемптън“ Диема спорт 3
21.45 „Куинс Парк Рейнджърс“ - „Кристъл Палас“ Диема спорт
22.00 „Спортинг“ - „Лил“ МАХ Спорт 1
22.00 „Байерн“ - „Динамо“ (Загреб) МАХ Спорт 2
22.00 „Милан“ - „Ливърпул“ МАХ Спорт 3
22.00 „Реал“ - „Щутгарт“ МАХ Спорт 4
22.00 „Манчетър Юнатед“ - „Бърнли“ Диема спорт 2