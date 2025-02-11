Спорт по телевизиите във вторник, 11 февруари

ФУТБОЛ

10:00 часа (ШЛ на Азия) Сентрал Коуст (Авл) – Джохор Дарум Такзим (Млз) (Нова Спорт)

12:00 часа (ШЛ на Азия) Висел Кобе (Яп) – Шанхай Порт (Кит) (Нова Спорт)

12:00 часа (ШЛ на Азия) Поханг Стийлърс (ЮКор) – Кавазаки Фронтале (Яп) (Диема Спорт 3)

14:00 часа (ШЛ на Азия) Шандонг Луненг (Кит) – Гаунджу (ЮКор) (Нова Спорт)

15:00 часа (Младежка лига на УЕФА) Щутгарт U19 – Ливърпул U19 (MAX Sport 3)

16:00 часа (ШЛ2 на Азия) Ал Халдия (Бахр) – Трактор Сази (Иран) (Нова Спорт)

18:00 часа (ШЛ2 на Азия) Ал Хюсеин (Йорд) – Ал Шарджа (ОАЕ) (Нова Спорт)

19:45 часа (Шампионска лига) Брест – ПСЖ (MAX Sport 3)

22:00 часа (Англия, Чемпиъншип) Норич – Престън (Диема Спорт 3)

22:00 часа (Англия, ФА Къп) Екзитър – Нотингам (Диема Спорт 2)

22:00 часа (Шампионска лига) Спортинг (Лисабон) – Борусия (Дортмунд) (MAX Sport 2)

22:00 часа (Шампионска лига) Манчестър Сити – Реал (Мадрид) (MAX Sport 3)

22:00 часа (Шамипиноска лига) Ювентус – ПСВ Айндховен (MAX Sport 4)

ВОЛЕЙБОЛ

19:00 часа (efbet Супер Волей) Локомотив Авия (Пловдив) – Берое (MAX Sport 2)

ТЕНИС

14:30 часа Турнир за мъже в Марсилия (MAX Sport 1)

19:00 часа Турнир за мъже в Марсилия (MAX Sport 1)

23:50 часа Турнир за мъже в Буенос Айрес (MAX Sport 2)

ЗИМНИ СПОРТОВЕ

10:45 часа (Алпийски ски) Световно първенство в Заалбах (Евроспорт 1)

14:00 часа (Алпийски ски) Световно първенство в Заалбах (Евроспорт 1)

ДРУГИ СПОРТОВЕ

19:00 часа (Снукър) Уелс Оупън (Евроспорт 1)

21:00 часа (Снукър) Уелс Оупън (Евроспорт 11)