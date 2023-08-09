Спорт по телевизиите в сряда, 9 август
- 09:03, 09.08.2023
- 10:12, 09.08.2023
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ФУТБОЛ
22:00 часа (Англия, купа на Лигата) Бъртън – Лестър (Диема Спорт 2)
ТЕНИС
18:00 часа Турнир за мъже в Торонто (MAX Sport 1, MAX Sport 2)
ДРУГИ СПОРТОВЕ
08:00 часа (Лека атлетика) Европейско първенство за юноши и девойки в Йерусалим (БНТ 3)
14:00 часа (Маунтинбайк) Световно първенство в Глазгоу (Евроспорт 1)
16:55 часа (Маунтинбайк) Световно първенство в Глазгоу (Евроспорт 2)
17:30 часа (Лека атлетика) Европейско първенство за юноши и девойки в Йерусалим (БНТ 3)
19:20 часа (Колоездене на писта) Световно първенство в Глазгоу (Евроспорт 1)
20:00 часа (Трайъл колоездене) Световно първенство в Глазгоу (Евроспорт 2)
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