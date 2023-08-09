Спорт по телевизиите в сряда, 9 август

ФУТБОЛ

22:00 часа (Англия, купа на Лигата) Бъртън – Лестър (Диема Спорт 2)

ТЕНИС

18:00 часа Турнир за мъже в Торонто (MAX Sport 1, MAX Sport 2)

ДРУГИ СПОРТОВЕ

08:00 часа (Лека атлетика) Европейско първенство за юноши и девойки в Йерусалим (БНТ 3)

14:00 часа (Маунтинбайк) Световно първенство в Глазгоу (Евроспорт 1)

16:55 часа (Маунтинбайк) Световно първенство в Глазгоу (Евроспорт 2)

17:30 часа (Лека атлетика) Европейско първенство за юноши и девойки в Йерусалим (БНТ 3)

19:20 часа (Колоездене на писта) Световно първенство в Глазгоу (Евроспорт 1)

20:00 часа (Трайъл колоездене) Световно първенство в Глазгоу (Евроспорт 2)