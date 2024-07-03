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Спорт по телевизиите в сряда, 3 юли

  • 08:12, 03.07.2024
  • 08:42, 03.07.2024
    • https://www.marica.bg/sport/drugi/sport-po-televiziite-v-srqda-3-yuli Marica.bg
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   Снимка: GettyImages

БАСКЕТБОЛ
15:30 часа (ОИ кв., мъже) Черна гора – Камерун (Нова Спорт)
17:30 часа (ОИ кв., мъже) Хърватия – Нова Зеландия (Нова Спорт)
18:30 часа (ОИ кв., мъже) Бахамски острови – Полша (Диема Спорт 3)
19:00 часа (ОИ кв., мъже) Латвия – Филипини (Диема Спорт 2)
21:00 часа (ОИ кв., мъже) Доминиканска република – Гърция (Диема Спорт)
21:30 часа (ОИ кв., мъже) Испания – Ангола (Нова Спорт)

ТЕНИС
13:00 часа Турнир от Големия шлем „Уимбълдън“ (Евроспорт 2)

КОЛОЕЗДЕНЕ
14:00 часа Тур дьо Франс (Евроспорт 1)

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Спорт тенис баскетбол колоездене
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