Спорт по телевизиите в сряда, 3 юли
- 08:12, 03.07.2024
- 08:42, 03.07.2024
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БАСКЕТБОЛ
15:30 часа (ОИ кв., мъже) Черна гора – Камерун (Нова Спорт)
17:30 часа (ОИ кв., мъже) Хърватия – Нова Зеландия (Нова Спорт)
18:30 часа (ОИ кв., мъже) Бахамски острови – Полша (Диема Спорт 3)
19:00 часа (ОИ кв., мъже) Латвия – Филипини (Диема Спорт 2)
21:00 часа (ОИ кв., мъже) Доминиканска република – Гърция (Диема Спорт)
21:30 часа (ОИ кв., мъже) Испания – Ангола (Нова Спорт)
ТЕНИС
13:00 часа Турнир от Големия шлем „Уимбълдън“ (Евроспорт 2)
КОЛОЕЗДЕНЕ
14:00 часа Тур дьо Франс (Евроспорт 1)