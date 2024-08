Спорт по телевизиите в сряда, 28 август

ФУТБОЛ

19:00 часа - Купа на Германия: Карл Цайс Йена - Леверкузен (Диема Спорт 3)

19:45 часа - Шампионска лига: Карабах - Динамо (Загреб) (bTV Action)

20:00 часа - Испания, Ла Лига: Атлетик (Билбао) - Валенсия (MAX Sport 4)

21:00 часа - Саудитска Професионална Лига: Ал Хилал - Дамак (MAX Sport 3)

21:45 часа - Англия, Карабао Къп: Кардиф Сити - Саутхемптън (Диема Спорт)

22:00 часа - Англия, Карабао Къп: Нотингам - Нюкасъл (Диема Спорт 2)

22:00 часа - Шампионска лига: Цървена звезда - Бодьо/Глимт (Ринг)

22:00 часа - Шампионска лига: Славия (Прага) - Лил (bTV Action)

22:30 часа - Испания, Ла Лига: Атлетико (Мадрид) - Еспаньол (MAX Sport 4)

ТЕНИС

5:00 часа - Tурнир от Големия шлем US Open (Евроспорт 1)

11:00 часа - Tурнир от Големия шлем US Open (Евроспорт 2)

12:00 часа - Tурнир от Големия шлем US Open (Евроспорт 1)

14:30 часа - Tурнир от Големия шлем US Open (Евроспорт 2)

19:00 часа - Tурнир от Големия шлем US Open (Евроспорт 1)

29 август (четвъртък)

00:00 часа - Tурнир от Големия шлем US Open (Евроспорт 1, Евроспорт 2)

ДРУГИ СПОРТОВЕ

16:15 часа - Колоездене: Обиколка на Испания, етап 11, мъже (Евроспорт 1)